Jean-Jacques Marimbert, L’herbe folle

Entre le dan­tesque et l’exotisme

Jean-Jacques Marim­bert forge une poé­sie lyrique d’élévation ici-même, ici-bas. Ce qu’il nomme à la suite de Merleau-Ponty une “parole par­lante” devient le pied de biche capable de sou­le­ver la pen­sée, l’émotion, la pas­sion.

Cette parole reste donc à l’état d’outil.

L’auteur y brasse des modes, trop peut-être mais c’est comme pour man­ger la vie moins par un lan­gage comme chez Artaud que par la pen­sée. Même si elle devient ici “coup de gueule” entre le dan­tesque et l’exotisme.

Marim­bert est plus ser­vi­teur que créa­teur, comme aba­sourdi par les explo­ra­teurs des mondes que furent Bou­vier, Sega­len, etc.

Il se com­plaît dans un état de vic­time mais cer­taines de ses visions sont des plus réus­sies lorsqu’il en appelle, par exemple, pour se dire à Rodin : “Rodin a rai­son. / Com­ment voir une sta­tue les mains muettes, la mer, sans le sel des embruns sur la langue. / Les vagues sont une épaisse pâte. J’en ai plein les doigts. / À grosses touches, le pay­sage se donne à ma peau cares­sée par la grâce. La pulpe chante”.

Tout cela ne manque pas de charme et de jus­tesse même s’il n’y a rien de nou­veau sous le soleil. Néan­moins, Jean-Jacques Marim­bert assure ses arrières.

Il y a du piqueté et de douces flammes en une tra­ver­sée qui reste le plus bel hom­mage que le poète consacre à ses pairs et pères les plus essentiels.

Méca­ni­cien du verbe, se refu­sant à être fabu­liste ou don­neur de leçon, il vit sa poé­sie selon des effets d’arcanes qui prouvent la ruse de l’écrivain et son savoir-faire pour tour­ner le com­pli­ment et ce qu’il cache d’amour de l’art et de l’écriture.

La verve fait taire ce qui, ailleurs, gémit et remue les sophistes.

jean-paul gavard-perret

Jean-Jacques Marim­bert, L’herbe folle, Edi­tions du Cygne, Paris, 2022, 58 p.