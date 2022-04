Lorenzo Vitali, Une succession arythmique de pauses interrompues

Dépas­ser la réalité

Cette nou­velle série de Lorenzo Vitali est impres­sion­nante par sa pic­tu­ra­lité.

Comme chez De Chi­rico, le pho­to­graphe asso­cie le silence au pay­sage, la poé­sie à la monu­men­ta­li­sa­tion, les jeux des cou­leurs aux ombres qui viennent contre­dire les lois de la pers­pec­tive en dépas­sant la réalité.

L’artiste nous pro­jette par sa prise du réel vers un pay­sage de songe. Le temps n’a plus de prise sur lui.

Il est à la fois effacé et dilaté dans — et comme l’indique le titre de l’ensemble - “Une suc­ces­sion aryth­mique de pauses interrompues.”

Les lumières chan­geantes et trom­peuses nous plongent dans un uni­vers étrange, là où les formes clas­siques se trans­forment en masses de cou­leurs.

Tout semble faux comme si le concret était trans­fi­guré par la vision d’un tel pho­to­graphe capable de don­ner une façon nou­velle d’imaginer une cité idéale.

jean-paul gavard-perret

Lorenzo Vitali, Une suc­ces­sion aryth­mique de pauses inter­rom­pues, 2022, https://www.lorenzovitalifoto.it