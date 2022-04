Chiara Montani, Le Mystère de la fresque maudite

Dans les com­plots de Florence

Mêlant l’Âge d’or artis­tique de Flo­rence, un goût pour les mys­tères enfouis et un inté­rêt pour la ville, Chiara Mon­tani, dans son pre­mier roman publié, raconte une his­toire imbri­quée pro­fon­dé­ment dans la vie quo­ti­dienne des artistes. Elle res­ti­tue avec brio l’ambiance dans laquelle ils évo­luaient.

Mais, elle s’attache à mon­trer le côté sombre de l’époque, les dis­cordes poli­tiques et sociales, la cor­rup­tion, la cupi­dité, les vices et l’horreur, la com­pé­ti­ti­vité qui fai­sait rage.

Alors qu’il est à Rome où il tra­vaille pour le car­di­nal Bes­sa­rione, Piero della Fran­cesca reçoit en juillet 1458, un par­che­min cacheté. Celui-ci contient une étrange médaille et un texte alar­mant de Dome­nico Vene­ziano. Piero part immé­dia­te­ment pour Flo­rence, bien qu’il se soit juré de ne jamais retour­ner dans cette ville.

Lavi­nia, la nièce de Dome­nico, vou­drait être peintre, une acti­vité inter­dite aux femmes. Cepen­dant, en secret, elle est ini­tiée par Fran­cesco, l’assistant de son oncle. Si les pre­miers contacts entre Lavi­nia et Piero se passent mal, il lui recon­naît, quand il découvre ce qu’elle a réa­lisé sur un coffre, un cer­tain talent.

Mais, entre­temps, Dome­nico et Fran­cesco ont été arrê­tés, accusé du meurtre du ban­quier chez qui ils réa­li­saient une fresque. Lavi­nia, per­sua­dée de l’innocence de son oncle va faire équipe avec Piero. Les meurtres se mul­ti­plient, les pla­çant au pre­mier rang des accu­sés.

Com­ment peuvent-ils déjouer ce com­plot qui les menace, un com­plot qui pren­drait source dans une fresque que Dome­nico et Piero, alors son élève, auraient com­mencé sans jamais la finir…

S’appuyant sur des faits his­to­riques et artis­tiques avé­rés, Chiara Mon­tani a conçu une œuvre d’une belle ima­gi­na­tion. Elle arti­cule son his­toire avec deux peintres qui ont mar­qué leur époque mais dont on ne sait presque rien. D’abord Dome­nico Vene­ziano dont les œuvres encore dis­po­nibles montrent une forte influence de la pers­pec­tive asso­ciée à une lumi­no­sité solaire sans égale dans la Flo­rence de l’époque.

Il eut pour élève le plus célèbre, Piero della Fran­cesca pour qui les connais­sances bio­gra­phiques sont minces. Beau­coup de ses œuvres ont dis­paru. Son tableau le plus mys­té­rieux reste La Fla­gel­la­tion du Christ qui sus­cite nombre de contro­verses parmi les cri­tiques d’art.

La roman­cière intègre, pour des rôles non négli­geables, le car­di­nal Bes­sa­rione, qui failli être pape par deux fois, Cosimo de Médi­cis, Paolo Ucello… Avec ces per­son­nages, aux­quels elle asso­cie étroi­te­ment une héroïne ima­gi­naire au fort carac­tère, elle construit une intrigue d’une belle roue­rie, mêlant l’authentique à la fic­tion avec maes­tria.

Son com­plot est riche en liens, en racines et en don­nées sur l’époque, sur Flo­rence et sur quelques cités italiennes.

Montani pro­pose nombre de des­crip­tions sur l’art d’employer les pig­ments, sur leur usage, leur pré­pa­ra­tion, la manière de les mettre en œuvre. Elle détaille les sym­bo­liques expri­mées dans les fresques, les mes­sages que les artistes ten­taient de faire pas­ser.

Lavi­nia est un hom­mage à toutes les pion­nières, à toutes ces femmes qui se sont impo­sées dans le monde de la pein­ture, monde dont elles étaient exclues.

Avec ce polar his­to­rique docu­menté, éru­dit, la roman­cière impose une intrigue sub­tile, fouillée, retorse, jouant avec les codes pic­tu­raux, avec un sens remar­quable du récit.

serge per­raud

Chiara Mon­tani, Le Mys­tère de la fresque mau­dite (Il Mis­tero della pit­trice ribelle), tra­duit de l’italien par Joseph Antoine, Fleuve noir, coll. “Thril­lers”, mars 2022, 368 p. – 20,90 €.