Albert Einstein & Sigmund Freud, «Pourquoi la guerre ?» in Correspondance,1933 (extraits)

A l’occasion, du conflit entre la Rus­sie et l’Ukraine qui per­dure, lelitteraire.com rap­pelle à ses lec­teurs sans la com­men­ter, cette contri­bu­tion majeure d’Albert Ein­stein et Sig­mund Freud quant à la néces­sité du conflit comme inhé­rente à l’espèce humaine :

“Pour­quoi la guerre ?”

1) ALBERT EINSTEIN

Pots­dam, le 30 juillet 1932.

Mon­sieur et Cher Ami,

Je suis heu­reux qu’en m’invitant à un libre échange de vues avec une per­sonne de mon choix sur un sujet dési­gné à mon gré, la Société des Nations et son Ins­ti­tut inter­na­tio­nal de Coopé­ra­tion Intel­lec­tuelle à Paris m’aient, en quelque sorte, donné l‘occasion pré­cieuse de m’entretenir avec vous d’une ques­tion qui, en l’état pré­sent les choses, m’apparaît comme la plus impor­tante dans l’ordre de la civi­li­sa­tion : Existe-t-il un moyen d’affranchir les hommes de la menace de la guerre ?

D’une façon assez géné­rale, on s’entend aujourd’hui à recon­naître que les pro­grès de la tech­nique ont rendu pareille ques­tion pro­pre­ment vitale pour l’humanité civi­li­sée, et cepen­dant les ardents efforts consa­crés à la solu­tion de ce pro­blème ont jusqu’ici échoué dans d’effrayantes proportions.

Je crois que, parmi ceux aussi que ce pro­blème occupe pra­ti­que­ment et pro­fes­sion­nel­le­ment, le désir se mani­feste, issu d’un cer­tain sen­ti­ment d’impuissance, de sol­li­ci­ter sur ce point l’avis de per­sonnes que le com­merce habi­tuel des sciences a pla­cées à une heu­reuse dis­tance à l’égard de tous les pro­blèmes de la vie. En ce qui me concerne, la direc­tion habi­tuelle de ma pen­sée n’est pas de celles qui ouvrent des aper­çus dans les pro­fon­deurs de la volonté et du sen­ti­ment humains, et c’est pour­quoi, dans l’échange de vues que j’amorce ici, je ne puis guère son­ger à faire beau­coup plus qu’essayer de poser le pro­blème et, tout en lais­sant par avance de côté les ten­ta­tives de solu­tion plus ou moins exté­rieures, vous don­ner l’occasion d’éclairer la ques­tion sous l’angle de votre pro­fonde connais­sance de la vie ins­tinc­tive de l’homme. Je suis convaincu que vous serez à même d’indiquer des moyens édu­ca­tifs qui, par une voie, dans une cer­taine mesure étran­gère à la poli­tique, seraient de nature à écar­ter des obs­tacles psy­cho­lo­giques, que le pro­fane en la matière peut bien soup­çon­ner, mais dont il n’est pas capable de jau­ger les cor­res­pon­dances et les variations.

Pour moi qui suis un être affran­chi de pré­ju­gés natio­naux, la face exté­rieure du pro­blème — en l’espèce, l’élément d’organisation — m’apparaît simple : les États créent une auto­rité légis­la­tive et judi­ciaire pour l’apaisement de tous les conflits pou­vant sur­gir entre eux. Ils prennent l’engagement de se sou­mettre aux lois éla­bo­rées par l’autorité légis­la­tive, de faire appel au tri­bu­nal dans tous les cas liti­gieux, de se plier sans réserve à ses déci­sions et d’exécuter, pour en assu­rer l’application, toutes les mesures que le tri­bu­nal estime néces­saires. Je touche là à la pre­mière dif­fi­culté : Un tri­bu­nal est une ins­ti­tu­tion humaine qui pourra se mon­trer, dans ses déci­sions, d’autant plus acces­sible aux sol­li­ci­ta­tions extra-juridiques qu’elle dis­po­sera de moins de force pour la mise en vigueur de ses ver­dicts. Il est un fait avec lequel il faut comp­ter : droit et force sont insé­pa­ra­ble­ment liés, et les ver­dicts d’un organe juri­dique se rap­prochent de l’idéal de jus­tice de la com­mu­nauté, au nom et dans l’intérêt de laquelle le droit est pro­noncé, dans la mesure même où cette com­mu­nauté peut réunir les forces néces­saires pour faire res­pec­ter son idéal de jus­tice. Mais nous sommes actuel­le­ment fort loin de déte­nir une orga­ni­sa­tion supra-étatiste qui soit capable de confé­rer à son tri­bu­nal une auto­rité inat­ta­quable et de garan­tir la sou­mis­sion abso­lue à l’exécution de ses sen­tences. Et voici le pre­mier prin­cipe qui s’impose à mon atten­tion : La voie qui mène à la sécu­rité inter­na­tio­nale impose aux États l’abandon sans condi­tion d’une par­tie de leur liberté d’action, en d’autres termes, de leur sou­ve­rai­neté, et il est hors de doute qu’on ne sau­rait trou­ver d’autre che­min vers cette sécurité.

Un simple coup d’oeil sur l’insuccès des efforts, cer­tai­ne­ment sin­cères, déployés au cours des dix der­nières années per­met à cha­cun de se rendre compte que de puis­santes forces psy­cho­lo­giques sont à l’oeuvre, qui para­lysent ces efforts. Cer­taines d’entre elles sont aisé­ment per­cep­tibles. L’appétit de pou­voir que mani­feste la classe régnante d’un Etat contre­carre une limi­ta­tion de ses droits de sou­ve­rai­neté. Cet « appé­tit poli­tique de puis­sance » trouve sou­vent un ali­ment dans les pré­ten­tions d’une autre caté­go­rie dont l’effort éco­no­mique se mani­feste de façon toute maté­rielle. Je songe par­ti­cu­liè­re­ment ici à ce groupe que l’on trouve au sein de chaque peuple et qui, peu nom­breux mais décidé, peu sou­cieux des expé­riences et des fac­teurs sociaux, se com­pose d’individus pour qui la guerre, la fabri­ca­tion et le tra­fic des armes ne repré­sentent rien d’autre qu’une occa­sion de reti­rer des avan­tages par­ti­cu­liers, d’élargir le champ de leur pou­voir personnel.

Cette simple consta­ta­tion n’est tou­te­fois qu’un pre­mier pas dans la connais­sance des conjonc­tures. Une ques­tion se pose aus­si­tôt : Com­ment se fait-il que cette minorité-là puisse asser­vir à ses appé­tits la grande masse du peuple qui ne retire d’une guerre que souf­france et appau­vris­se­ment ? (Quand je parle de la masse du peuple, je n’ai pas des­sein d’en exclure ceux qui, sol­dats de tout rang, ont fait de la guerre une pro­fes­sion, avec la convic­tion de s’employer à défendre les biens les plus pré­cieux de leur peuple et dans la pen­sée que la meilleure défense est par­fois l’attaque.) Voici quelle est à mon avis la pre­mière réponse qui s’impose : Cette mino­rité des diri­geants de l’heure a dans la main tout d’abord l’école, la presse et presque tou­jours les orga­ni­sa­tions reli­gieuses. C’est par ces moyens qu’elle domine et dirige les sen­ti­ments de la grande masse dont elle fait son ins­tru­ment aveugle.

Mais cette réponse n’explique pas encore l’enchaînement des fac­teurs en pré­sence car une autre ques­tion se pose : Com­ment est-il pos­sible que la masse, par les moyens que nous avons indi­qués, se laisse enflam­mer jusqu’à la folie et au sacri­fice ? Je ne vois pas d’autre réponse que celle-ci : L‘homme a en lui un besoin de haine et de des­truc­tion. En temps ordi­naire, cette dis­po­si­tion existe à l’état latent et ne se mani­feste qu’en période anor­male ; mais elle peut être éveillée avec une cer­taine faci­lité et dégé­né­rer en psy­chose col­lec­tive. C’est là, semble– t-il, que réside le pro­blème essen­tiel et le plus secret de cet ensemble de fac­teurs. Là est le point sur lequel, seul, le grand connais­seur des ins­tincts humains peut appor­ter la lumière.

Nous en arri­vons ainsi à une der­nière ques­tion : Existe-t-il une pos­si­bi­lité de diri­ger le déve­lop­pe­ment psy­chique de l’homme de manière à le rendre mieux armé contre les psy­choses de haine et de des­truc­tion ? Et loin de moi la pen­sée de ne son­ger ici qu’aux êtres dits incultes. J’ai pu éprou­ver moi-même que c’est bien plu­tôt la soi-disant « intel­li­gence » qui se trouve être la proie la plus facile des funestes sug­ges­tions col­lec­tives, car elle n’a pas cou­tume de pui­ser aux sources de l’expérience vécue, et que c’est au contraire par le tru­che­ment du papier imprimé qu’elle se laisse le plus aisé­ment et le plus com­plè­te­ment saisir.

Et, pour ter­mi­ner, ceci encore : je n’ai parlé jusqu’ici que de la guerre entre États, en d’autres termes, des conflits dits inter­na­tio­naux. Je n’ignore pas que l’agressivité humaine se mani­feste éga­le­ment sous d’autres formes et dans d’autres condi­tions (par exemple la guerre civile, autre­fois cau­sée par des mobiles reli­gieux, aujourd’hui par des mobiles sociaux, — la per­sé­cu­tion des mino­ri­tés natio­nales). Mais c’est à des­sein que j’ai mis en avant la forme de conflit la plus effré­née qui se mani­feste au sein des com­mu­nau­tés humaines, car c’est en par­tant de cette forme là qu’on décè­lera le plus faci­le­ment les moyens d’éviter les conflits armés.

Je sais que dans vos ouvrages vous avez répondu, soit direc­te­ment soit indi­rec­te­ment, à toutes les ques­tions tou­chant au pro­blème qui nous inté­resse et nous presse. Mais il y aurait grand pro­fit à vous voir déve­lop­per le pro­blème de la paci­fi­ca­tion du monde sous le jour de vos nou­velles inves­ti­ga­tions, car un tel exposé peut être la source de fruc­tueux efforts.

Très cor­dia­le­ment à vous.

A. Ein­stein

2) SIGMUND FREUD

Vienne, sep­tembre 1932.

Cher Mon­sieur Einstein,

En appre­nant que vous aviez l’intention de m’inviter à un échange de vues sur un sujet auquel vous accor­dez votre inté­rêt et qui vous semble méri­ter aussi l’attention d’autres per­sonnes, je n’ai pas hésité à me prê­ter à cet entre­tien. Je pré­su­mais que vous choi­si­riez un pro­blème qui fût aux confins de ce que l’on peut connaître aujourd’hui, et auquel nous pus­sions l’un et l’autre, le phy­si­cien et le psy­cho­logue, accé­der cha­cun par sa propre voie, de manière à nous ren­con­trer sur le même ter­rain, tout en par­tant de régions dif­fé­rentes. Aussi m’avez-vous sur­pris en me posant la ques­tion de savoir ce que l’on peut faire pour libé­rer les humains de la menace de la guerre. J’ai été tout d’abord effrayé de mon — j’allais dire notre — incom­pé­tence, car je voyais là une tâche pra­tique dont l’apanage reve­nait aux hommes d’Etat. Mais je me suis rendu compte que vous n’aviez pas sou­levé la ques­tion en tant qu’homme de science et phy­si­cien, mais comme ami des humains, répon­dant à l’invitation de la Société des Nations, tel l’explorateur Fridt­jof Nan­sen lorsqu’il entre­prit de venir en aide aux affa­més et aux vic­times de la guerre mon­diale, pri­vés de patrie. Je réflé­chis aussi que l’on n’attendait pas de moi l’énoncé de pro­po­si­tions pra­tiques, mais que j’avais sim­ple­ment à expo­ser le pro­blème de la sau­ve­garde de la paix, à la lumière de l’examen psychologique.

Mais là-dessus encore, vous avez dit l’essentiel dans votre lettre et vous m’avez du même coup pris le vent de mes voiles, mais je me prête volon­tiers à voguer dans votre sillage et je me conten­te­rai de confir­mer ce que vous avan­cez, tout en y appor­tant mes digres­sions, au plus près de mes connais­sances — ou de mes conjectures.

Vous com­men­cez par poser la ques­tion entre droit et force. C’est là, assu­ré­ment, le juste point de départ de notre enquête. Puis-je me per­mettre de sub­sti­tuer au mot « force » le terme plus inci­sif et dur de « vio­lence » ? Droit et vio­lence sont actuel­le­ment pour nous des anti­no­mies. Il est facile de mon­trer que l’un est dérivé de l’autre, et si nous remon­tons aux ori­gines pri­mi­tives pour exa­mi­ner de quelle manière le phé­no­mène s’est pro­duit tout d’abord, la solu­tion du pro­blème nous appa­raît sans dif­fi­culté. Si, dans ce qui va suivre, vous me voyez expo­ser comme au tant d’éléments nou­veaux, des faits géné­ra­le­ment connus et recon­nus, vous me le par­don­ne­rez la filia­tion des don­nées m’y obligeait.

Les conflits d’intérêts sur­gis­sant entre les hommes sont donc, eu prin­cipe, réso­lus par la vio­lence. Ainsi en est-il dans tout le règne ani­mal, dont l’homme ne sau­rait s’exclure ; pour l’homme, il s’y ajoute encore, bien entendu, des conflits d’opinion, qui s’élèvent jusqu’aux plus hauts som­mets de l’abstraction et dont la solu­tion semble néces­si­ter une tech­nique dif­fé­rente. Mais cette com­pli­ca­tion n’est appa­rue que plus tard. A l’origine, dans une horde res­treinte, c’est la supé­rio­rité de la force mus­cu­laire qui déci­dait ce qui devait appar­te­nir à l’un, ou quel était celui dont la volonté devait être appli­quée, lia force mus­cu­laire se trouve secon­dée et bien­tôt rem­pla­cée par l’usage d’instruments ; la vic­toire revient à qui pos­sède les meilleures armes ou en use avec le plus d’adresse. L’intervention de l’arme marque le moment où déjà la supré­ma­tie intel­lec­tuelle com­mence à prendre la place de la force mus­cu­laire ; le but der­nier de la lutte reste le même : l’une des par­ties aux prises doit être contrainte, par le dom­mage qu’elle subit et par l’étranglement de ses forces, à aban­don­ner ses reven­di­ca­tions ou son oppo­si­tion. Ce résul­tat est acquis au maxi­mum lorsque la vio­lence éli­mine l’adversaire de façon durable, le tue par consé­quent. Ce pro­cédé offre deux avan­tages : l’adversaire ne pourra reprendre la lutte à une nou­velle occa­sion et son sort dis­sua­dera les autres de suivre son exemple. Par ailleurs, la mise à mort de l’ennemi satis­fait une dis­po­si­tion ins­tinc­tive, sur laquelle nous aurons à reve­nir. Il arrive qu’au des­sein de tuer vienne s’opposer le cal­cul selon lequel l’ennemi peut être employé pour rendre d’utiles ser­vices, si, une fois tenu en res­pect, on lui laisse la vie sauve. En pareil cas la vio­lence se contente d’asservir au lieu de tuer. C’est ainsi qu’on com­mence à épar­gner l’ennemi, mais le vain­queur a dès lors à comp­ter avec la soif de ven­geance aux aguets chez le vaincu, et il aban­donne une part de sa propre sécurité.

Tel est donc l’état ori­gi­nel, le règne de la puis­sance supé­rieure, de la vio­lence bru­tale ou intel­lec­tuel­le­ment étayée. Nous savons que ce régime s’est modi­fié au cours de l’évolution, et qu’un che­min a conduit de la vio­lence au droit, — mais lequel ? Il n’en est qu’un, à mon avis, et c’est celui qui abou­tit au fait que l’on peut riva­li­ser avec un plus fort par l’union de plu­sieurs faibles. « L’union fait la force. » La vio­lence est bri­sée par l’union, la force de ces élé­ments ras­sem­blés repré­sente dès lors le droit, par oppo­si­tion à la vio­lence d’un seul. Nous voyons donc que le droit est la force d’une com­mu­nauté. C’est encore la vio­lence, tou­jours prête à se tour­ner contre tout indi­vidu qui lui résiste, tra­vaillant avec les mêmes moyens, atta­chée aux mêmes buts ; la dif­fé­rence réside, en réa­lité, uni­que­ment dans le fait que ce n’est plus la vio­lence de l’individu qui triomphe, mais celle de la com­mu­nauté. Mais, pour que s’accomplisse ce pas­sage de la vio­lence au droit nou­veau, il faut qu’une condi­tion psy­cho­lo­gique soit rem­plie. L’union du nombre doit être stable et durable. Si elle se créait à seule fin de com­battre un plus puis­sant pour se dis­soudre une fois qu’il est vaincu, le résul­tat serait nul. Le pre­mier qui vien­drait ensuite à s’estimer plus fort cher­che­rait de nou­veau à ins­ti­tuer une hégé­mo­nie de vio­lence, et le jeu se répé­te­rait indé­fi­ni­ment. La com­mu­nauté doit être main­te­nue en per­ma­nence, s’organiser, éta­blir des règle­ments qui pré­viennent les insur­rec­tions à craindre, dési­gner des organes qui veillent au main­tien des règle­ments, — des lois, et qui assurent l’exécution des actes de vio­lence conformes aux lois. De par la recon­nais­sance d’une sem­blable com­mu­nauté d’intérêts, il se forme, au sein des membres d’un groupe d’hommes réunis, des attaches d’ordre sen­ti­men­tal, des sen­ti­ments de com­mu­nauté, sur les­quels se fonde, à pro­pre­ment par­ler, la force de cette collectivité.

Je crois avoir ainsi indi­qué tous les élé­ments essen­tiels ; le triomphe sur la vio­lence par la trans­mis­sion du pou­voir à une plus vaste unité, amal­ga­mée elle-même par des rela­tions de sen­ti­ments. Tout le reste n’est que com­men­taires et redites. La situa­tion est simple, tant que la com­mu­nauté ne se com­pose que d’un cer­tain nombre d’individus d’égale force. Les lois de cette asso­cia­tion fixent alors, en ce qui concerne les mani­fes­ta­tions vio­lentes de la force, la part de liberté per­son­nelle à laquelle l’individu doit renon­cer pour que la vie en com­mun puisse se pour­suivre en sécu­rité. Mais un tel état de tran­quillité ne se conçoit que théo­ri­que­ment ; de fait, le cours des choses se com­plique, parce que la com­mu­nauté, dès l’origine, ren­ferme des élé­ments de puis­sance inégale — hommes et femmes, parents et enfants — et que bien­tôt, la guerre et l’assujettissement créent des vain­queurs et des vain­cus, qui se trans­forment en maîtres et esclaves. Le droit de la com­mu­nauté sera, dès lors, l’expression de ces inéga­li­tés de pou­voir, les lois seront faites par et pour les domi­na­teurs, et on lais­sera peu de pré­ro­ga­tives aux sujets. A par­tir de ce moment-là, l’ordre légal se trouve exposé à des per­tur­ba­tions de deux pro­ve­nances : tout d’abord les ten­ta­tives de l’un ou de l’autre des sei­gneurs pour s’élever au-dessus des res­tric­tions appli­quées à tous ses égaux, pour reve­nir, par consé­quent, du règne du droit au règne de la vio­lence ; en second lieu, les efforts constants des sujets pour élar­gir leur pou­voir et voir ces modi­fi­ca­tions recon­nues dans la loi, donc pour récla­mer, au contraire, le pas­sage du droit inégal au droit égal pour tous. Ce der­nier cou­rant sera par­ti­cu­liè­re­ment mar­qué quand se pro­dui­ront véri­ta­ble­ment, au sein de la com­mu­nauté, des modi­fi­ca­tions dans les attri­bu­tions du pou­voir comme il arrive par suite de divers fac­teurs his­to­riques. Le droit peut alors s’adapter insen­si­ble­ment à ces nou­velles condi­tions, ou, ce qui est plus fré­quent, la classe diri­geante n’est pas dis­po­sée à tenir compte de ce chan­ge­ment : c’est l’insurrection, la guerre civile, d’où la sup­pres­sion momen­ta­née du droit, et de nou­veaux coups de force, à l’issue des­quels s’instaure un nou­veau régime du droit. Il est encore une autre source de trans­for­ma­tion du droit, qui ne se mani­feste que par voie paci­fique, et c’est le chan­ge­ment de culture qui s’opère parmi les membres de la com­mu­nauté ; mais il rentre dans un ordre de phé­no­mènes qui ne pourra être traité que plus loin.

Nous voyons donc que, même à l’intérieur d’une com­mu­nauté, le recours à la vio­lence ne peut être évité dans la solu­tion des conflits d’intérêt. Mais les néces­si­tés, les com­mu­nau­tés d’intérêt issues d’une exis­tence com­mune sur un même sol, hâtent l’apaisement de ces luttes et, sous de tels aus­pices, les pos­si­bi­li­tés de solu­tions paci­fiques sont en pro­gres­sion constante. Mais il suf­fit de jeter un coup d’oeil sur l’histoire de l’humanité pour assis­ter à un défilé inin­ter­rompu de conflits, que ce soit une com­mu­nauté aux prises avec un ou plu­sieurs autres grou­pe­ments, que ce soit entre uni­tés tan­tôt vastes tan­tôt plus réduites, entre villes, pays, tri­bus, peuples, empires, conflits presque tou­jours réso­lus par l’épreuve des forces au cours d’une guerre. De telles guerres abou­tissent ou bien au pillage, ou bien à la sou­mis­sion com­plète, à la conquête de l’une des parties.

On ne sau­rait por­ter un juge­ment d’ensemble sur les guerres de conquête. Nombre d’entre elles, comme celle des Mon­gols et des Turcs, n’ont apporté que du mal­heur ; d’autres, en revanche, ont contri­bué à la trans­for­ma­tion de la vio­lence en droit, en créant de plus vastes uni­tés au sein des­quelles la pos­si­bi­lité du re-cours à la force se trou­vait sup­pri­mée et un nou­veau régime de droit apai­sait les conflits, Ainsi les conquêtes romaines qui appor­tèrent aux pays médi­ter­ra­néens la pré­cieuse pax romana. Les ambi­tions ter­ri­to­riales des rois de France ont créé un royaume uni dans la paix et flo­ris­sant. Si para­doxal que cela puisse paraître, force nous est d’avouer que la guerre pour­rait bien n’être pas un moyen inop­por­tun pour la fon­da­tion de la paix « éter­nelle », car elle s’avère capable de consti­tuer les vaste uni­tés au sein des­quelles une puis­sance cen­trale rend de nou­velles guerres impos­sibles. Cepen­dant elle n’aboutit pas à ce résul­tat, car les suc­cès de la conquête sont, en règle géné­rale, de courte durée, les uni­tés nou­velle– meut créées se désa­grègent à leur tour presque tou­jours faute de cohé­sion entre les par­ties réunies par contrainte. Et, de plus, la conquête n’a pu créer, jusqu’ici, que des uni­fi­ca­tions par­tielles, — de grande enver­gure il est vrai, — et dont les conflits récla­mèrent jus­te­ment des solu­tions bru­tales. Le résul­tat de tous ces efforts guer­riers fut sim­ple­ment que l’humanité échan­gea les innom­brables et quasi inces­santes escar­mouches contre de grandes guerres, d’autant plus dévas­ta­trices qu’elles étaient rares.

En ce qui concerne notre époque, la même conclu­sion s’impose, à laquelle vous avez abouti par un plus court che­min. II n’est pos­sible d’éviter à coup sûr la guerre que si les hommes s’entendent pour ins­ti­tuer une puis­sance cen­trale aux arrêts de laquelle on s’en remet dans tous les conflits d’intérêt. En pareil cas, deux néces­si­tés s’imposent au même titre : celle de créer une sem­blable ins­tance suprême et celle de la doter de la force appro­priée. Sans la seconde, la pre­mière n’est d’aucune uti­lité. Or la Société des Nations a bien été conçue comme auto­rité suprême de ce genre, mais la deuxième condi­tion n’est pas rem­plie. La Société des Nations ne dis­pose pas d’une force à elle et ne peut en obte­nir que si les membres de la nou­velle asso­cia­tion, — les dif­fé­rents États, — la lui concèdent. Et il y a peu d’espoir, pour le moment, que la chose se pro­duise. Mais on ne com­pren­drait en somme pas pour­quoi cette ins­ti­tu­tion a été créée, si l’on ne savait qu’elle repré­sente, dans l’histoire de l’humanité, une ten­ta­tive bien rare­ment conçue, et jamais réa­li­sée en de pareilles pro­por­tions. Ten­ta­tive qui consiste à acqué­rir l’autorité, c’est-à-dire l’influence contrai­gnante, d’ordinaire basée sur la déten­tion de la force, en fai­sant appel à cer­tains prin­cipes idéaux. Deux fac­teurs, nous l’avons vu, assurent la cohé­sion d’une com­mu­nauté : la contrainte de vio­lence et les rela­tions de sen­ti­ment. — les iden­ti­fi­ca­tions, comme on les dési­gne­rait en lan­gage tech­nique, — entre les membres de ce même corps. Si l’un des fac­teurs vient à dis­pa­raître, il se peut faire que l’autre main­tienne la com­mu­nauté. De telles notions ne peuvent natu­rel­le­ment avoir une signi­fi­ca­tion que si elles cor­res­pondent à d’importants élé­ments de com­mu­nauté. Reste alors à savoir quelle en est la puis­sance. L’histoire nous apprend que ces notions ont réel­le­ment exercé leur action. L’idée pan­hel­lé­nique, par exemple, la conscience d’être quelque chose de mieux que les bar­bares voi­sins, et dont on retrouve la si vigou­reuse expres­sion dans les confé­dé­ra­tions amphic­tyo­niques, dans les oracles et dans les jeux, fut assez puis­sante pour adou­cir le régime de la guerre parmi les Grecs, mais non point suf­fi­sante, natu­rel­le­ment, pour sup­pri­mer les conflits armés entre les diverses fac­tions du peuple grec ni même pour dis­sua­der une ville ou une fédé­ra­tion de villes de s’allier aux Perses enne­mis pour abais­ser un rival. Le sen­ti­ment de com­mu­nauté chré­tienne, dont on sait pour­tant la puis­sance, n’a pas davan­tage, au temps de la Renais­sance, empê­ché de petits et de grands États chré­tiens de recher­cher l’appui du Sul­tan dans les guerres qu’ils se livrèrent entre eux. A notre époque éga­le­ment, il n’est aucune idée à qui l’on puisse accor­der une telle auto­rité conci­lia­trice. Les idéals natio­naux qui gou­vernent aujourd’hui les peuples, — la chose n’est que trop claire, —. poussent à l’acte d’opposition. I1 ne manque pas de gens pour pré­dire que, seule, la péné­tra­tion uni­ver­selle de l’idéologie bol­che­viste pourra mettre un terme aux guerres, -— mais nous sommes de toute manière encore fort loin d’un tel abou­tis­se­ment, et peut-être n’y saurait-on par­ve­nir qu’après d’effroyables guerres civiles. Il semble donc que la ten­ta­tive consis­tant à rem­pla­cer la puis­sance maté­rielle par la puis­sance des idées se trouve, pour le moment encore, vouée à l’échec, on com­met une erreur de cal­cul en négli­geant le fait que le droit était, à l’origine, la force bru­tale et qu’il ne peut encore se dis­pen­ser du concours de la force.

Je ne puis mieux faire main­te­nant que com­men­ter une autre de vos pro­po­si­tions. Vous vous éton­nez qu’il soit si facile d’exciter les hommes à la guerre et vous pré­su­mez qu’ils ont en eux un prin­cipe actif, un ins­tinct de haine et de des­truc­tion tout prêt à accueillir cette sorte d’excitation. Nous croyons à l’existence d’un tel pen­chant et nous nous sommes pré­ci­sé­ment effor­cés, au cours de ces der­nières années, d’en étu­dier les mani­fes­ta­tions. Pourrais-je, à ce pro­pos, vous expo­ser une par­tie des lois de l’instinct aux­quelles nous avons abouti, après maints tâton­ne­ments et maintes hési­ta­tions ? Nous admet­tons que les ins­tincts tic l’homme se ramènent exclu­si­ve­ment à deux caté­go­ries : d’une part ceux qui veulent conser­ver et unir ; nous les appe­lons éro­tiques, — exac­te­ment au sens d’eros dans le Sym­po­sion de Pla­ton, -— ou sexuels, en don­nant expli­ci­te­ment à ce terme l’extension du concept popu­laire de sexua­lité ; d’autre part, ceux qui veulent détruire et tuer ; nous les englo­bons sous les termes de pul­sion agres­sive ou pul­sion des­truc­trice. Ce n’est en somme, vous le voyez, que la trans­po­si­tion théo­rique de l’antagonisme uni­ver­sel­le­ment connu de l’amour et de la haine, qui est peut-être une forme de la pola­rité d’attraction et de répul­sion qui joue un rôle dans votre domaine. — Mais ne nous faites pas trop rapi­de­ment pas­ser aux notions de bien et de mal. — Ces pul­sions sont tout aussi indis­pen­sables l’une que l’antre ; c’est de leur action conju­guée ou anta­go­niste que découlent les phé­no­mènes de la vie. Or il semble qu’il n’arrive guère qu’un ins­tinct de l’une des deux caté­go­ries puisse s’affirmer iso­lé­ment ; il est tou­jours « lié », selon notre expres­sion, à une cer­taine quan­tité de l’autre caté­go­rie, qui modi­fie son but, ou, sui­vant les cas, lui en per­met seule l’accomplissement. Ainsi, par exemple, l’instinct de conser­va­tion est cer­tai­ne­ment de nature éro­tique ; mais c’est pré­ci­sé­ment ce même ins­tinct qui doit pou­voir recou­rir à l’agression, s’il veut faire triom­pher ses inten­tions. De même l’instinct d’amour, rap­porté à des objets, a besoin d’un dosage d’instinct de pos­ses­sion, s’il veut en défi­ni­tive entrer en pos­ses­sion de son objet. Et c’est pré­ci­sé­ment la dif­fi­culté qu’on éprouve à iso­ler les deux sortes d’instincts, dans leurs mani­fes­ta­tions, qui nous a si long­temps empê­ché de les reconnaître.

Si vous vou­lez bien pour­suivre encore un peu avec moi, vous ver­rez que les actions humaines révèlent une com­pli­ca­tion d’une autre sorte. Il est très rare que l’acte soit l’oeuvre d’une seule inci­ta­tion ins­tinc­tive, qui déjà en elle-même doit être un com­posé d’eros et de des­truc­tion. En règle géné­rale, plu­sieurs motifs, pareille­ment com­po­sés, doivent coïn­ci­der pour ame­ner l’action. L’un de vos confrères l’avait déjà perçu, — je veux par­ler ici du pro­fes­seur G. Ch. Lich­ten­berg, qui ensei­gnait la phy­sique à Göt­tingue à l’époque de nos clas­siques ; mais chez lui, le psy­cho­logue était peut-être plus impor­tant encore que le phy­si­cien. Il avait décou­vert la rose des motifs quand il décla­rait « Les mobiles en rai­son des­quels nous agis­sons pour­raient être répar­tis comme les trente-deux vents et leurs appel­la­tions se for­mu­ler Pain — Pain-Renommée ou Renom­mée — Renommée-Pain. ».

Ainsi donc, lorsque les hommes sont inci­tés à la guerre, toute une série de motifs peuvent en eux trou­ver un écho à cet appel, les uns nobles, les autres vul­gaires, cer­tains dont on parle ouver­te­ment et d’autres que l’on tait. Nous n’avons aucune rai­son de les énu­mé­rer tous. Le pen­chant à l’agression et à la des­truc­tion se trouve évi­dem­ment au nombre de ceux-ci : d’innombrables cruau­tés que nous rap­portent l’histoire et la vie jour­na­lière en confirment l’existence. En exci­tant ces pen­chants à la des­truc­tion par d’autres ten­dances éro­tiques et spi­ri­tuelles, on leur donne natu­rel­le­ment le moyen de s’épancher plus libre­ment. Par­fois, lorsque nous enten­dons par­ler des cruau­tés de l’histoire, nous avons l’impression que les mobiles idéa­listes n’ont servi que de paravent aux appé­tits des­truc­teurs ; en d’autres cas, s’il s’agit par exemple des cruau­tés de la Sainte Inqui­si­tion, nous pen­sons que les mobiles idéaux se sont pla­cés au pre­mier plan, dans le conscient, et que les mobiles des­truc­teurs leur ont donné, dans l’inconscient, un sup­plé­ment de force. Les deux pos­si­bi­li­tés sont plausibles.

J’ai scru­pule à abu­ser de votre atten­tion qui entend se por­ter sur les moyens de pré­ve­nir la guerre et non sur nos théo­ries. Et pour­tant je vou­drais m’attarder encore un ins­tant à notre ins­tinct de des­truc­tion, dont la vogue n’est rien en regard de son impor­tance. Avec une petite dépense de spé­cu­la­tion, nous en sommes arri­vés à conce­voir que cette pul­sion agit au sein de tout être vivant et qu’elle tend à le vouer à la ruine, à rame­ner la vie à l’état de matière inani­mée. Un tel pen­chant méri­tait véri­ta­ble­ment l’appellation d’instinct de mort, tan­dis que les pul­sions éro­tiques repré­sentent les efforts vers la vie. L’instinct de mort devient pul­sion des­truc­trice par le fait qu’il s’extériorise, à l’aide de cer­tains organes, contre les objets. L’être animé pro­tège pour ainsi dire sa propre exis­tence en détrui­sant l’élément étran­ger. Mais une part de l’instinct. de mort demeure agis­sante au-dedans de l’être animé et nous avons tenté de faire déri­ver toute une série de phé­no­mènes nor­maux et patho­lo­giques de cette réver­sion inté­rieure de la pul­sion des­truc­trice. Nous avons même com­mis l’hérésie d’expliquer l’origine de notre conscience par un de ces revi­re­ments de l’agressivité vers le dedans. On ne sau­rait donc, vous le voyez, consi­dé­rer un tel phé­no­mène à la légère, quand il se mani­feste sur une trop grande échelle ; il en devient pro­pre­ment mal­sain, tan­dis que l’application de ces forces ins­tinc­tives à la des­truc­tion dans le monde exté­rieur sou­lage l’être vivant et doit avoir une action bien­fai­sante. Cela peut ser­vir d’excuse bio­lo­gique à tous les pen­chants haïs­sables et dan­ge­reux contre les­quels nous lut­tons. Force nous est donc d’avouer qu’ils sont plus près de la nature que la résis­tance que nous leur oppo­sons et pour laquelle il nous faut encore trou­ver une expli­ca­tion. Peut-être avez-vous l’impression que nos théo­ries sont une manière de mytho­lo­gie qui, en l’espèce, n’a rien de récon­for­tant. Mais est-ce que toute science ne se ramène pas à cette sorte de mytho­lo­gie ? En va-t-il autre­ment pour vous dans le domaine de la physique ?

Voilà qui nous per­met de conclure, pour reve­nir à notre sujet, que l’on ferait oeuvre inutile à pré­tendre sup­pri­mer les pen­chants des­truc­teurs des hommes. En des contrées heu­reuses de la terre, où la nature offre à pro­fu­sion tout ce dont l’homme a besoin, il doit y avoir des peuples dont la vie s’écoule dans la dou­ceur et qui ne connaissent ni la contrainte ni l’agression. J’ai peine à y croire et je serais heu­reux d’en savoir plus long sur ces êtres de féli­cité. Les bol­che­vistes eux aussi espèrent arri­ver à sup­pri­mer l’agression humaine en assu­rant l’assouvissement des besoins maté­riels tout en ins­tau­rant l’égalité entre les béné­fi­ciaires de la com­mu­nauté. J’estime que c’est là une illu­sion. Ils sont, pour l’heure, minu­tieu­se­ment armés et la haine qu’ils entre­tiennent à l’égard de tous ceux qui ne sont pas des leurs n’est pas le moindre adju­vant pour s’assurer la cohé­sion de leurs par­ti­sans. D’ailleurs, ainsi que vous le mar­quez vous-même, il ne s’agit pas de sup­pri­mer le pen­chant humain à l’agression ; on peut s’efforcer de le cana­li­ser, de telle sorte qu’il ne trouve son mode d’expression dans la guerre.

En par­tant de nos lois mytho­lo­giques de l’instinct, nous arri­vons aisé­ment à une for­mule qui fraye indi­rec­te­ment une voie à la lutte contre la guerre. Si la pro­pen­sion à la guerre est un pro­duit de la pul­sion des­truc­trice, il y a donc lieu de faire appel à l’adversaire de ce pen­chant, à l’eros. Tout ce qui engendre, parmi les hommes, des liens de sen­ti­ment doit réagir contre la guerre. Ces liens peuvent être de deux sortes. En pre­mier lieu, des rap­ports tels qu’il s’en mani­feste à l’égard d’un objet d’amour, même sans inten­tions sexuelles. La psy­cha­na­lyse n’a pas à rou­gir de par­ler d’amour, en l’occurrence, car la reli­gion use d’un même lan­gage : aime ton pro­chain comme toi– même. Obli­ga­tion facile à pro­fé­rer, mais dif­fi­cile à rem­plir. La seconde caté­go­rie de liens sen­ti­men­taux est celle qui pro­cède de l’identification. C’est sur eux que repose, en grande par­tie, l’édifice de la société humaine.

Je trouve, dans une cri­tique que vous por­tez sur l’abus de l’autorité, une seconde indi­ca­tion pour la lutte indi­recte contre le pen­chant à la guerre. C’est l’une des faces de l’inégalité humaine, — inéga­lité native et que l’on ne sau­rait com­battre, — qui veut, cette répar­ti­tion en chefs et en sujets. Ces der­niers forment la très grosse majo­rité ; ils ont besoin d’une auto­rité pre­nant pour eux des déci­sions aux­quelles ils se rangent presque tou­jours sans réserves. Il y aurait lieu d’observer, dans cet ordre d’idées, que l’on devrait s’employer, mieux qu’on ne l’a fait jusqu’ici, à for­mer une caté­go­rie supé­rieure de pen­seurs indé­pen­dants, d’hommes inac­ces­sibles à l’intimidation et adon­nés à la recherche du vrai, qui assu­me­raient la direc­tion des masses dépour­vues d’initiative. Que l’empire pris par les pou­voirs de l’Etat et l’interdiction de pen­sée de l’Eglise ne se prêtent point à une telle for­ma­tion, nul besoin de le démon­trer. L’État idéal rési­de­rait natu­rel­le­ment dans une com­mu­nauté d’hommes ayant assu­jetti leur vie ins­tinc­tive à la dic­ta­ture de la rai­son. Rien ne pour­rait créer une union aussi par­faite et aussi résis­tante entre les hommes, même s’ils devaient pour autant renon­cer aux liens de sen­ti­ment les uns vis à vis des autres. Mais il y a toute chance que ce soit là un espoir uto­pique. Les autres voies et moyens d’empêcher la guerre sont cer­tai­ne­ment plus pra­ti­cables, mais ils ne per­mettent pas de comp­ter sur des suc­cès rapides. On ne se plait guère à ima­gi­ner des mou­lins qui mou­draient si len­te­ment qu’on aurait le temps de mou­rir de faim avant d’obtenir la farine.

Vous le voyez, on n’avance guère les choses, à vou­loir consul­ter des théo­ri­ciens étran­gers au monde, quand il s’agit de tâches pra­tiques et urgentes. Mieux vau­drait s’efforcer, pour chaque cas par­ti­cu­lier, d’affronter le dan­ger avec les moyens qu’on a sous la main. Je vou­drais cepen­dant trai­ter encore un pro­blème que vous ne sou­le­vez pas dans votre lettre et qui m’intéresse spé­cia­le­ment. Pour­quoi nous élevons-nous avec tant de force contre la guerre, vous et moi et tant d’autres avec nous, pour­quoi n’en prenons-nous pas notre parti comme de l’une des innom­brables vicis­si­tudes de la vie ? Elle semble pour­tant conforme à la nature, bio­lo­gi­que­ment très fon­dée, et, pra­ti­que­ment, presque inévi­table. Ne vous scan­da­li­sez pas de la ques­tion que je pose ici. Pour les besoins d’une enquête, il est peut-être per­mis de prendre le masque d’une impas­si­bi­lité qu’on ne pos­sède guère dans la réa­lité. Et voici quelle sera la réponse : parce que tout homme a un droit sur sa propre vie, parce que la guerre détruit des vies humaines char­gées de pro­messes, place l’individu dans des situa­tions qui le désho­norent, le force à tuer son pro­chain contre sa propre volonté, anéan­tit de pré­cieuses valeurs maté­rielles, pro­duits de l’activité humaine, etc. On ajou­tera en outre que la guerre, sous sa forme actuelle, ne donne plus aucune occa­sion de mani­fes­ter l’antique idéal d’héroïsme et que la guerre de demain, par suite du per­fec­tion­ne­ment des engins de des­truc­tion, équi­vau­drait à l’extermination de l’un des adver­saires, ou peut-être même des deux.

Tout cela est exact et paraît même si incon­tes­table qu’on en est réduit à s’étonner qu’un accord una­nime de l’humanité n’ait point encore banni la guerre. On peut évi­dem­ment dis­cu­ter l’un ou l’autre de ces points et se deman­der, par exemple, si la com­mu­nauté ne doit pas avoir, elle aussi, un droit sur la vie de l’individu ; on ne sau­rait condam­ner au même titre tous les germes de guerre ; tant qu’il y aura des empires et des nations déci­dées à exter­mi­ner les autres sans pitié, ces autres-là doivent être équi­pés pour la guerre. Mais nous avons hâte de pas­ser sur tous ces pro­blèmes, ce n’est point la dis­cus­sion à laquelle vous enten­diez m’engager. Je veux en arri­ver à autre chose. Je crois que le motif essen­tiel pour quoi nous nous éle­vons contre la guerre, c’est que nous ne pou­vons faire autre­ment. Nous sommes paci­fistes, parce que nous devons l’être en vertu de mobiles orga­niques. Il nous est désor­mais facile de jus­ti­fier notre atti­tude par des arguments.

Voilà qui ne va pas sans expli­ca­tion. Et voici ce que j’ajoute depuis des temps immé­mo­riaux, l’humanité subit le phé­no­mène du déve­lop­pe­ment de la culture. (D’aucuns pré­fèrent, je le sais, user ici du terme de civi­li­sa­tion.) C’est à ce phé­no­mène que nous devons le meilleur de ce dont nous sommes faits et une bonne part de ce dont nous souf­frons. Ses causes et ses ori­gines sont obs­cures, son abou­tis­se­ment est incer­tain, et quelques-uns de ses carac­tères sont aisé­ment dis­cer­nables. Peut-être conduit-il à l’extinction du genre humain, car il nuit par plus d’un côté à la fonc­tion sexuelle, et actuel­le­ment déjà les races incultes et les couches arrié­rées de la popu­la­tion s’accroissent dans de plus fortes pro­por­tions que les caté­go­ries raf­fi­nées. Peut-être aussi ce phé­no­mène est-il à mettre en paral­lèle avec la domes­ti­ca­tion de cer­taines espèces ani­males ; il est indé­niable qu’il entraîne des modi­fi­ca­tions phy­siques ; on ne s’est pas encore fami­lia­risé avec l’idée que le déve­lop­pe­ment de la culture puisse être un phé­no­mène orga­nique de cet ordre. Les trans­for­ma­tions psy­chiques qui accom­pagnent le phé­no­mène de la culture, sont évi­dentes et indu­bi­tables. Elles consistent en une évic­tion pro­gres­sive des fins ins­tinc­tives, jointe à une limi­ta­tion des réac­tions impul­sives. Des sen­sa­tions qui, pour nos ancêtres, étaient char­gées de plai­sir nous sont deve­nues indif­fé­rentes et même into­lé­rables ; il y a des rai­sons orga­niques à la trans­for­ma­tion qu’ont subie nos aspi­ra­tions éthiques et esthé­tiques. Au nombre des carac­tères psy­cho­lo­giques de la culture, il en est deux qui appa­raissent comme les plus impor­tants :l’affermissement de l’intellect, qui tend à maî­tri­ser la vie ins­tinc­tive, et la réver­sion inté­rieure du pen­chant agres­sif, avec toutes ses consé­quences favo­rables et dan­ge­reuses. Or les concep­tions psy­chiques vers les­quelles l’évolution de la culture nous entraîne se trouvent heur­tées de la manière la plus vive par la guerre, et c’est pour cela que nous devons nous insur­ger contre elle ; nous ne pou­vons sim­ple­ment plus du tout la sup­por­ter ; ce n’est pas seule­ment une répu­gnance intel­lec­tuelle et affec­tive, mais bien, chez nous, paci­fistes, une into­lé­rance consti­tu­tion­nelle, une idio­syn­cra­sie en quelque sorte gros­sie à l’extrême. Et il semble bien que les dégra­da­tions esthé­tiques que com­porte la guerre ne comptent pas pour beau­coup moins, dans notre indi­gna­tion, que les atro­ci­tés qu’elle suscite.

Et main­te­nant com­bien de temps faudra-t-il encore pour que les autres deviennent paci­fistes à leur tour ? On ne sau­rait le dire, mais peut-être n’est-ce pas une uto­pie que d’espérer dans l’action de ces deux élé­ments, la concep­tion cultu­relle et la crainte jus­ti­fiée des réper­cus­sions d’une confla­gra­tion future, — pour mettre un terme à la guerre, dans un ave­nir pro­chain. Par quels che­mins ou détours, nous ne pou­vons le devi­ner. En atten­dant, nous pou­vons nous dire : Tout ce qui tra­vaille au déve­lop­pe­ment de la culture tra­vaille aussi contre la guerre.

Je vous salue très cor­dia­le­ment et si mon exposé a pu vous déce­voir, je vous prie de me par­don­ner.

Votre Sig­mund Freud.