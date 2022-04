Vito Finocchiaro, Ma Sicile

Un syn­cré­tisme entre foi et superstition

Les pho­to­gra­phies de Vito Finoc­chiaro ramènent ici à la Sicile pri­mi­tive et son syn­cré­tisme cultu­rel et reli­gieux.

L’artiste en rameute l’histoire par des prises impres­sion­nantes où se mêlent folk­lore et religion.

Se redé­couvre l’identité pri­mor­diale de l’île sou­mise aux trans­for­ma­tions pro­vo­quées par les domi­na­tions qui se sont suc­cé­dées au fil des siècles.

Les pho­to­gra­phies dans leur aspect violent et baroque illus­trent la syn­thèse de ce qu’ont laissé les cultures phé­ni­ciennes, grecques, romains, arabes, nor­mandes, souabes, ange­vines, espa­gnoles, etc.

Ce mixage a créé le syn­cré­tisme entre foi et super­sti­tion qui a tou­jours influencé le peuple sici­lien.

Des tra­di­tions, per­pé­tuel­le­ment en équi­libre entre passé et pré­sent, confirment le rôle pré­pon­dé­rant que joue la religion.

D’où ces rites com­plexes, char­gés de conte­nus et de sym­boles, qui se sont stra­ti­fiés au cours des âges et que Finoc­chiaro évoque dans ces prises d’où jaillissent la dévo­tion au Christ et les rituels païens en des célé­bra­tions impressionnantes.

jean-paul gavard-perret

Vito Finoc­chiaro, Ma Sicile, 2022. www.vitofinocchiaro.com.