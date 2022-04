Mike Ying, How Did You Find Me ? (exposition)

Chan­ger sa façon de photographier

Le Covid-19 a entrainé des bifur­ca­tions impré­vues dans le tra­vail du pho­to­graphe de mode et de por­traits de San Fran­cisco main­te­nant basé à Londres. Il a dû chan­ger un peu de style parce qu’il ne pou­vait pas trou­ver de modèles.

Il a recom­mencé à pho­to­gra­phier comme il le fai­sait avant d’entrer dans la photo de mode.

D’abord diplômé de l’Université de Cali­for­nie à Ber­ke­ley, Mika Ying a passé la majeure par­tie de sa jeune car­rière pho­to­gra­phique à Tokyo.

Diplômé ensuite de l’Université des Arts de Londres avec une maî­trise en pho­to­gra­phie de mode, il y a reçu le Wolf Suschitzky Photo Prize 2021 pour son tra­vail de maî­trise “How did you find me?” qui docu­mente les acteurs, les inter­prètes et les dan­seurs qui ont été dépla­cés en rai­son de la pan­dé­mie de Covid-19.

Avant son tra­vail de mode et au début de sa car­rière, il ne fai­sait vrai­ment que de la pho­to­gra­phie de rue, ins­piré par Eugene Smith, Henri Cartier-Bresson et Robert Dois­neau. Le Covid l’a vrai­ment forcé à reve­nir à ce type de pho­to­gra­phie, mais toute l’expérience dans la mode a vrai­ment changé sa façon de pho­to­gra­phier.

Il peut désor­mais bas­cu­ler sur la nature morte, l’abstraction et la vie quotidienne.

Et ce, non sans humour tout en se concen­trant sur les thèmes de l’identité mixte, de l’isolationnisme et de la dissonance.

jean-paul gavard-perret

Mike Ying, How Did You Find Me ?, Exhi­bi­tion at ACF Lon­don et Foto­hof Sal­bourg (Autriche), avril 2022.