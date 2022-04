Demain la Vè République ? , sous la direction de Hervé Gaymard & Arnaud Teyssier

La Vè enfin?

La Révo­lu­tion fran­çaise a été une rup­ture tel­le­ment forte qu’elle a entraîné la France dans une insta­bi­lité ins­ti­tu­tion­nelle chro­nique dont on pense être sorti avec la Ve Répu­blique. Mais en est-on cer­tain ? En effet, au-delà des rêves d’une VIe Répu­blique qui ne serait qu’un suc­cé­dané de la 1ère, une ques­tion demeure entière : la Consti­tu­tion de 1958 est-elle respectée ?

Cette inter­ro­ga­tion struc­ture les pas­sion­nantes contri­bu­tions ras­sem­blées dans le livre dirigé par Hervé Gay­mard et Arnaud Teys­sier : Demain la Ve Répu­blique ? S’il fal­lait en résu­mer la sub­stance, on dirait que la réflexion porte sur l’esprit et la pra­tique des ins­ti­tu­tions. En fait, der­rière l’aspect pré­si­den­tia­liste du régime, se cache une réa­lité par­le­men­taire sur laquelle bien des auteurs insistent.

Disons plu­tôt un com­pro­mis qui doit mas­quer la rup­ture ins­ti­tu­tion­nelle pro­fonde ima­gi­née par le géné­ral de Gaulle.

Un com­pro­mis, lit-on, entre la pri­mauté don­née à la repré­sen­ta­tion natio­nale chère aux répu­bli­cains et l’idéal libéral-conservateur d’un équi­libre entre les pou­voirs. Un com­pro­mis qui renoue non pas avec le bona­par­tisme (seule la pra­tique réfé­ren­daire le fait en vérité) mais avec le pro­jet orléa­niste de la fin du 2nd Empire et du début de la IIIe Répu­blique, celui voulu en vain par Thiers en 1873, et que la rup­ture poli­tique et non consti­tu­tion­nelle de 1879 a jeté aux oubliettes de l’histoire.

En réa­lité, c’est en 1962 qu’une vraie rup­ture a lieu quand de Gaulle intro­duit l’élection du pré­sident au suf­frage uni­ver­sel direct, repre­nant ainsi à son compte la tra­di­tion consu­laire plé­bis­ci­taire. « Un 16 mai 1877 à l’envers ».

Bien des idées sont remises en cause ou en pers­pec­tives dans le livre : l’exagération de l’importance du dis­cours de Bayeux, les nom­breux pro­jets avor­tés de révi­sions consti­tu­tion­nelles pen­dant la IVe Répu­blique, l’attachement de Michel Debré à une vision anglaise du par­le­men­ta­risme, les fausses ver­tus du scru­tin majo­ri­taire, l’origine de l’expression du « domaine réservé », le sens pro­fond de la réforme avor­tée de 1969.

Un livre qui jette une lumière très ins­truc­tive sur des ins­ti­tu­tions dont la véri­table nature ne cesse de nous inter­ro­ger. Mais après tout, le peuple fran­çais n’est-il pas un monar­chiste régicide?

fre­de­ric le moal

Demain la Ve Répu­blique ?, sous la direc­tion de Hervé Gay­mard & Arnaud Teys­sier, Per­rin, février 2022, 416 p. — 23,00 €.