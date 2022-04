Nathalie Tacheau & Catherine Mainguy, Au chant des feuilles-sirènes (exposition)

Entre effa­ce­ment et prolifération

Les deux artistes nous plongent dans des ter­ri­toires incon­nus. S’y mêlent sou­ve­nirs d’enfance et illu­sions d’optique.

D’étranges per­son­nages vivent dans un uni­vers mys­té­rieux car les créa­trices pro­posent des mondes flot­tants sur les­quels le voyeur a peu de prises.

En émane une attente sans but et la ponc­tua­tion du manque. Des champs visuels de l’indicible, naissent des pré­sences et leurs scis­sions.

Les deux artistes créent des espaces com­plexes, entre effa­ce­ment et pro­li­fé­ra­tion. Des élé­ments per­tur­ba­teurs s’ajoutent sans cesse aux por­traits pour connec­ter d’insondables vides et rompre les sur­faces admises de la simple représentation.

Les créa­trices ramènent le por­trait à la vie, à la pré­sence selon des stra­té­gies par­ti­cu­lières afin que sur­gisse un autre visible en soi, entre le silence et l’audible. Tout paraît naître en des lisières, tout bouge de manière énig­ma­tique. C’est comme si les pois­sons humains pré­fé­raient fouiller les mon­tagnes que res­ter dans leur lac.

Il n’existe plus seule­ment de belles femmes mais des jeux de miroirs aériens ou sous-marins avec dedans pleins de motifs qu’on ne s’attend pas à trou­ver là.

jean-paul gavard-perret

Natha­lie Tacheau & Cathe­rine Main­guy, Au chant des feuilles-sirènes, Gale­rie C. Main­guy, Lyon, du 9 Avril au 11 Juin 2022.