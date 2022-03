Mathieu Gabella & Christophe Swal, Dans le Ventre du Dragon — t.01 :“Udo”

Une nou­velle vision des dragons

Mathieu Gabella pro­pose une tri­lo­gie de fan­tasy dans la pure tra­di­tion du genre en ayant une relec­ture ori­gi­nale du mythe.

Sieg­fried a vaincu le dra­gon Faf­nir. Celui-ci recon­naît sa défaite et pro­pose l’immortalité à son vain­queur. Il se retrouve déna­turé avec… une peau de dra­gon.

Ugo Von Win­kel­ried se rend chez Phy­lo­gène d’Esquimate, un noble à la répu­ta­tion de sor­cier. Ils sont rejoints par Wei, un pirate, pour mener à bien la mis­sion qu’ils se sont fixé. Ils veulent chas­ser le plus grand dra­gon que la Terre ait porté mais sans le détruire car ils dési­rent récu­pé­rer le corps pour l’étudier et pro­fi­ter de tout ce qu’il y a des­sus et dedans. Or, ce n’est pos­sible qu’en per­çant le cœur et en le noyant immé­dia­te­ment. La seule façon d’y arri­ver est de creu­ser de l’intérieur. Il faut donc que les chas­seurs se fassent …avaler !

Avec ce pre­mier volet, le scé­na­riste donne une approche inté­res­sante des dra­gons, de la mytho­lo­gie qui les entoure avec une volonté d’aller au-delà des repré­sen­ta­tions clas­siques qui leur sont attri­buées. Il apporte des expli­ca­tions pra­tiques, expli­cite cer­tains de leurs faits. Il en est, ainsi, pour l’or que soi-disant, ils gardent jalou­se­ment au fond de leur repaire.

Il construit paral­lè­le­ment, une thé­ma­tique de trans­mis­sion fami­liale. Mais, il pro­pose une intrigue aussi riche en infor­ma­tions qu’en actions avec une belle conclu­sion de ce pre­mier tome qui ouvre des pers­pec­tives inté­res­santes pour la suite.

C’est Chris­tophe Swal qui assure un des­sin aussi réa­liste que pos­sible tant pour les per­son­nages que pour ces monstres dont il fait siennes les figures anté­rieures et les des­crip­tions illus­trant cette mytho­lo­gie. Le dyna­misme des scènes d’action est par­fai­te­ment rendu. Il faut admi­rer les planches pré­sen­tant une belle bataille navale.

Simon Cham­pe­lo­vier amène une réelle plus-value à cet album par la toni­cité des cou­leurs, par le soin à rete­nir les teintes chaudes, dures, qui font mon­ter la ten­sion du récit.

Avec Udo, Mathieu Gabella plante le décor et l’atmosphère de son récit. Il donne une grande force à ses dra­gons, comme à ses chas­seurs pour une intrigue pleine de sur­prises.

Le gra­phisme retient l’attention par la mise en scène des actions.

serge per­raud

Mathieu Gabella (scé­na­rio), Chris­tophe Swal (des­sin) & Simon Cham­pe­lo­vier (cou­leur), Dans le Ventre du Dra­gon — t.01 : Udo, Glé­nat, coll. “24x32”, février 2022, 56 p. – 14,95 €.