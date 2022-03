Diane Chateau Alaberdina, Paysages de nuit

La seule sépa­ra­tion qui puisse ouvrir

Aimer ne va pas de soi. Il y faut par­fois tout un épui­se­ment de varia­tions et de répé­ti­tions. Et sur­tout, dans ce livre, des déca­lages.

D’abord celui de la nuit qui pour l’héroïne Sonia “a quelque chose d’électrique, d’impalpable. Toute la ten­sion de la jour­née s’évanouit d’un coup. Les yeux deviennent lourds, les ventres se détendent. La sexua­lité prend une autre forme.”

Cette jeune fille unique est éle­vée par sa mère dans une mai­son au bord de la forêt. Mais lorsque cette mère tombe amou­reuse d’Adam, la rela­tion fusion­nelle entre les deux femmes est trou­blée. Sonia vu son âge et sa soli­tude est for­cé­ment roman­tique et pas­sion­née.

Si bien que l’attachement pour ce nou­veau et sémillant beau-père se trans­forme en désir. Il est d’autant plus fort qu’il est interdit.

La situa­tion est clas­sique mais Diane Cha­teau Ala­ber­dina, l’aborde avec une sorte de grâce infuse. L’attente de Sonia échappe à l’attention, ouvre sur l’inattendu par un bou­le­ver­se­ment des “rôles” si bien qu’une cer­taine trame ne s’arrête plus.

C’est de là qu’il faut repar­tir loin de tous “mots d’ordre”, donc avec des débris de paroles. Car la sot­tise serait de croire que toute pen­sée s’exprime par le lan­gage. L’écriture pro­pose non l’idée mais la ouate de la parole. C’est sor­tir de ses pen­sées et ne pas y étouf­fer. Et voilà ce qui est espéré mais qui peut mettre hors de soi.

L’écri­ture est alors la seule sépa­ra­tion qui puisse ouvrir. Son acti­vité est irré­duc­tible à une opé­ra­tion méca­nique.

Car un tel trio ne vit pas seule­ment de conte­nus d’informations ni même de véri­tés, mais d’abord de rela­tions que les mots engagent en créant une com­mu­nauté inavouable.

jean-paul gavard-perret

Diane Cha­teau Ala­ber­dina, Pay­sages de nuit, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, 2022, 208 p.