Un éclair de vie

Dans ce livre, les des­sins orga­niques et le verbe se font à nou­veau face pour, écrit Sénéca, “ne rien lais­ser à la mort me disait Georges Per­ros”. Tout en ajou­tant aus­si­tôt “Mais le sque­lette / lui appar­tient / dès le pre­mier jour.“

Dès lors, le regard se perd dans les com­po­si­tions “bribes de vivants, gor­gés de fureur, envieux de séré­nité” mais où, à tra­vers le verbe, l’esprit s’élève par quelques mots lâchés comme des pistes vers une vérité.

Certes, des­sins et textes n’élucident pas leur mys­tère réci­proque mais offrent ensemble, de concert, un temps de plus vers le songe là où, par les des­sins, la chair jaillit en masses de fibres, de bulbes et de racines osseuses.

Les mots, quant à eux, optent pour sinon une légè­reté du moins un éclair de vie.

Tout est là pour sol­li­ci­ter l’imaginaire là où, face à chaque des­sin, à chaque page quelques lignes veulent rani­mer l’esprit et en faire l’essentiel.

A côté des des­sins, les mots pro­posent donc leurs propres concré­tions et leurs sen­sa­tions affec­tives. Ils sur­gissent en un bouillon­ne­ment sourd.

Le noir et le gris sont par­cou­rus de taches, de stries et d’abîmes. Tout reste néan­moins en état d’énigmes. Des ombres semblent mar­cher les unes sur les autres en mon­tant au besoin sur leur cadavre.

Per­durent comme tou­jours chez Sénéca des entre­lacs de ventres hypo­thé­tiques, des espaces men­taux sou­mis on ne sait à quelle obé­sité ou torture.

La chair — quoiqu’annihilée en par­tie par le noir et le gris — fré­mit d’un ins­tinct vital.

jean-paul gavard-perret

Roland Sénéca, Que les vents m’emportent, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2022, 88 p.