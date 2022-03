Leslie Kaplan, Un fou

Nous sommes tou­jours le fou de quelqu’un

Dans l’économie qui lui est cher, Les­lie Kaplan, à tra­vers une écri­ture rapide qui éloigne de tout logos, crée une sorte de fable mais pour nous rame­ner au réel ou du moins dans ses marges et spéculations.

Fous et bouf­fons retrouvent une visi­bi­lité et un dis­cours “poli­tique” sur le monde dans une prose en décou­page.

Comme sou­vent, l’auteure énu­mère mais en défiant les bouffissures.

La nar­ra­trice et son petit-fils ren­contrent un étu­diant lors d’un voyage en train qui les ramène à Paris. Elle le retrouve plus tard pour lui par­ler de ce qui res­tera tu.

Mais cela per­met cer­taines misères.

Très vite pour­tant, le trio s’efface. Il est rem­placé par l’arrivée fan­tas­ma­tique d’un prince-clown bur­lesque dans un col­lège de ban­lieue, une uni­ver­sité, un cirque puis les Inva­lides. Mais sous cet ava­tar et sous dis­cours absurde, c’est bien le jeune homme pre­mier qui semble se cacher.

L’Élysée condamne cet éner­gu­mène : il devient un fou à abattre.

Il n’est pas le seul tou­te­fois : une star­lette, un ouvrier, une cais­sière, un infir­mier, etc. se mettent à vati­ci­ner de manière plus ou moins far­cesque contre le capi­ta­lisme et pour un autre monde. En face, des mou­ve­ments “réac­tion­naires” s’élèvent.

Et les enfants ins­crivent leurs mots pour jouer avec non leurs cahiers mais les murs de l’immonde cité.

Parmi eux se retrouve le petit-fils de la nar­ra­trice. Mieux qu’elle, il a com­pris que nous sommes tou­jours le fou de quelqu’un et que cha­cun dégage de l’ombre les dis­cri­mi­nés au moment où la radi­ca­lité du pré­sident se débite en slo­gans qui tra­ves­tissent la réalité.

Faute de conclu­sion ou de morale (qui ne serait que de lard ou du cochon), s’établit une ami­tié entre les trois pro­ta­go­nistes du départ. Ils regardent le monde de concert et en constatent l’inanité au moment où, puisqu’elle se moque de ses fous, la société est bien plus défaillante que nous pou­vons le croire.

Cela pour­rait tenir d’une démons­tra­tion un peu pesante mais, comme si la société por­tait un pan­ta­lon, ici le verbe le débou­tonne et la folie de l’esprit s’envole en fine diseuse contre la gauche affir­ma­tive et la droite néga­tive. L’inverse est vrai aussi.

jean-paul gavard-perret

Les­lie Kaplan, Un fou, P.O.L, 2022, 96 p. — 10,00 €.