Zidrou & Josep Homs, Shi — cycle II : t.01 — “Black Friday”

Les des­sous de l’Angleterre victorienne

Après un pre­mier cycle épous­tou­flant par le par­cours de deux héroïnes hors-pair, Zidrou et Josep Homs reviennent pour un second cycle… de deux tomes.

Cette série, entre aven­ture et fan­tas­tique, entre thril­ler et magie, pré­sente un véri­table enga­ge­ment social et politique.

Sur le bord d’une rizière, une fillette chante pour sa petite sœur une comp­tine où il est ques­tion de démons jusqu’à ce que sa mère l’interrompe.

Une petite fille noire, Wanda, joue avec un bon­homme de neige lorsqu’on vient la cher­cher de la part de ses parents. Sa dis­pa­ri­tion signa­lée, deux poli­ciers enquêtent sans trop y croire.

Sur un champ de course toute la haute société anglaise se pavane et s’ébaubit quand paraît le Prince de Galles aux côtés de son père. Parmi la foule, les membres de la famille Win­ter­field côtoie Lord Fiddle et son épouse. Ce der­nier vient d’être nommé chef de la police de Londres.

Apol­line, la fille volée de Jay, se recueille sur la tombe de sa mère et sui­vant les consignes de Kita, elle déterre une boîte qui contient le roman de Charles Dickens Lit­tle Dor­rit. C’est sur ce livre que Jay a écrit une sorte de tes­ta­ment, sur ce mani­feste politique.

Elle raconte Les Mères en colère (Angry Mothers) et les actions, l’édition et la dif­fu­sion de leur feuille d’information dénon­çant les condi­tions de tra­vail des enfants, des femmes. Elle expose les mas­sacres lorsque Lord Fiddle a fait ins­tau­rer la loi mar­tiale engen­drant le Black Fri­day sur Tra­fal­gar Square.

Le scé­na­riste conti­nue de déve­lop­per son explo­ra­tion de l’Angleterre vic­to­rienne du XIXe siècle, des palais aux bas-fonds, de la suf­fi­sance infâme d’une noblesse à la misère pro­fonde du peuple. Il expli­cite le tra­vail des enfants, la situa­tion des femmes et l’injustice qui les frappe.

Il détaille les moyens de contes­ta­tion uti­li­sés par Jay et Kita, aidé de Sen­sei, les mani­fes­ta­tions, les charges de police… Il conti­nue de mon­trer les dif­fé­rents membres de cette famille Win­ter­field, la reine Vic­to­ria enceinte de son dixième enfant.

L’auteur pimente son récit de réflexions per­ti­nentes, acides, qu’il place à-propos dans la bouche de ses per­son­nages, repla­çant les élé­ments dans leur contexte. Il fait dire à Lord Fiddle : “Dans son immense sagesse, Dieu a créé 5 races et les a répar­ties sur 5 conti­nents dif­fé­rents.” Ce qui amène William, le fils rebelle, à rétor­quer : “…5 conti­nents que l’Empire bri­tan­nique n’a eu de cesse de conqué­rir, cham­bou­lant ainsi le « si sage » ordre divin.“

Zidrou crée des pro­verbes cocasses pour le plus grand plai­sir des lec­teurs et truffe son récit de détails piquants. Il ne faut pas hési­ter à lire et relire tant il y a à découvrir.

Josep Homs trans­cende ce scé­na­rio avec un des­sin et une colo­ri­sa­tion excep­tion­nels. La mise en page dyna­mique est remar­quable avec ses écla­tés, ses pers­pec­tives auda­cieuses. Ses per­son­nages sont cam­pés avec une belle sta­ture même pour les nom­breux affreux.

Il régale avec leur phy­sio­no­mie où il fait paraître envie, cupi­dité. Il offre des décors authen­tiques, mon­trant la beauté des riches demeures et le déla­bre­ment des taudis.

Ce nou­vel album a tout pour plaire depuis ce scé­na­rio qui tient en haleine jusqu’au bout, un récit par­fai­te­ment maî­trisé, jusqu’au gra­phisme qui révèle un tra­vail exceptionnel.

serge per­raud

Zidrou (scé­na­rio), Josep Homs (des­sin et cou­leurs) & Pick­sel (pré­pa­ra­tion des cou­leurs), Shi — cycle II : t.01 — Black Fri­day, Dar­gaud, février 2022, 56 p. – 14,50 €.