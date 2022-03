Alberto Nessi, Rime facili per grandi e piccini

De la bana­lité miraculeuse

Alberto Nessi est un poète majeur de la Suisse ita­lienne où son oeuvre prend racine. Né en 1940 à Men­dri­sio, il a grandi à Chiasso où il a long­temps ensei­gné la lit­té­ra­ture ita­lienne. Sa poé­sie tra­duit l’amour de la quo­ti­dien­neté, de la bana­lité mira­cu­leuse.

Elle fait l’éloge des ano­nymes labo­rieux qui rêvent d’un des­tin autre et rap­pelle l’oeuvre de Pavese et de Pasolini.

De la vio­lette au géra­nium, du chat à la sala­mandre, dans les rimes d’Alberto Nessi, il y a un monde de plantes et d’animaux qui dia­logue avec l’homme.

L’une après l’autre, les comp­tines sont des pein­tures qui fixent des images iro­niques et sur­réa­listes : une sor­cière man­geant du bio, un lézard reflété dans une larme et un vain vilain.

Le livre est enri­chi de trente-deux des­sins en cou­leur d’Albertine, illus­tra­trice gene­voise. Les poèmes dans leur sim­pli­cité sont riches de coeur là où tout devient hal­lu­ci­na­tions.

Elles deviennent d’usage chez un tel obser­va­teur et nar­ra­teur atten­tif à la vie et aux his­toires des autres.

jean-paul gavard-perret

Alberto Nessi, Rime facili per grandi e pic­cini, avec des des­sins d’Albertine, Edi­zioni Casa­grande, Bel­lin­zona, 2022, 96 p. — 14,00 €.