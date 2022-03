Du docu­ment à la poésie

Faisant sienne la for­mule de Michel Camus : “A l’infini, l’incendie” par la construc­tion de son livre, ses mots , son regard, sa sagesse souffle sur les braises du magma des corps afin de leur don­ner consis­tance et — si l’on peut dire — rafraî­chir la mémoire.

Les kami­kazes d’Okinawa, les natu­ristes d’Orplid, les migrants comme les ermites du Dodé­ca­nèse deviennent des docu­ments humains tirés de la Guerre du Paci­fique et l’idéologie mili­taire, du retour à la nature, dont l’utopie a sus­cité bien des oppor­tu­nismes et des pro­blèmes migra­toires qui vont deve­nir la marque du troi­sième mil­lé­naire. Chaque poème est évo­qué par une “voix soeur, trans­por­tée par le rêve jusqu’aux évè­ne­ments et jusqu’à nous, en col­lec­tant des éclats de mots et d’images”.

Muriel Pic ose avan­cer dans l’inconnu mais elle n’est pas pour autant som­nam­bule ou amné­sique et n’oublie jamais ce qui manque au corps dont la vision est tou­jours alté­rée ou rava­gée par les idéo­lo­gies. Il est encore et res­tera séparé de lui même.

Mais cette approche parce quelle n’est pas un simple labeur docu­men­taire per­met de sai­sir une autre vie et de ten­ter d’approcher le secret de tels “doubles”.

Il existe dans ce livre les élé­gies qui portent sur l’atmosphérique et l’élémentaire comme sur le cultu­rel et l’idéologie des socié­tés humaines. Le seul espoir serait qu’à la place du pou­voir mas­cu­lin une grâce fémi­nine engendre des com­bi­nai­sons secrètes.

Inci­dem­ment, Muriel Pic en émet l’hypothèse. C’est pour­quoi sa poé­sie aussi concrète que spé­cu­la­tive fait bou­ger l’Histoire.

jean-paul gavard-perret

Muriel Pic, L’argument du rêve, Héros Limite, Genève, mars 2022 — 20,00 €.