Lesley Kara, Le Défi

Quand la vengeance…

C’est le jeudi 19 juillet 2007 que le drame a eu lieu. Liz­zie et Alice sont les meilleures amies du monde et, en ce pre­mier jour des vacances, elles partent pour leur pro­me­nade pré­fé­rée jusqu’à la ligne de che­min de fer. Mais une dis­pute éclate. Sous le coup de l’émotion, Liz­zie, sujette à des crises d’épilepsie, perd conscience.

Lorsqu’elle retrouve ses esprits, un train est arrêté et le corps d’Alice est déchi­queté. Liz­zie ne se sou­vient de rien, mais elle est soup­çon­née par Cathe­rine, la sœur aînée d’Alice, par ses cama­rades de classe, de l’avoir tuée.

Douze ans plus tard, Liz­zie et Ross, son fiancé, regardent la télé­vi­sion quand le pré­sen­ta­teur annonce l’accident mor­tel d’une petite fille sur un pas­sage à niveau. Les sou­ve­nirs sur­gissent. Ross est méde­cin et Liz­zie vit avec lui dans sa mai­son de Londres. Sa mala­die ne lui a pas per­mis de faire des études cor­rectes et elle est sans emploi.

La vie lui sou­rit mais un méca­nisme impla­cable va remettre en cause cette situa­tion. Ce sont des appels télé­pho­niques où le cor­res­pon­dant reste muet. Elle retrouve un petit train sur le muret de la mai­son. Et peu à peu, elle est rat­tra­pée par ce passé, par des menaces, des décou­vertes trou­blantes. Qui peut vou­loir, après tant d’années, ven­ger la mort d’Alice ? Et Liz­zie est-elle aussi inno­cente qu’elle le prétend ?

Le récit com­mence avec les cir­cons­tances du drame, puis se pro­jette au moment où l’héroïne s’installe dans une vie confor­table. Elle a pour fiancé, un homme char­mant, atten­tif. Elle a sta­bi­lisé ses crises. Ils font vie com­mune et envi­sagent le mariage. Mais Liz­zie est incom­mo­dée par les faits qui font res­sur­gir ces sou­ve­nirs dif­fi­ciles, des cir­cons­tances trou­blantes.

Lors de ces appels muets, elle entend le gron­de­ment d’un train. Ses parents lui ramènent un car­ton de ses affaires quand elle était une ado­les­cente. Elle retrouve des pho­tos qui inter­pellent. Et l’attitude de Ross évo­lue. Il rentre tard, très tard affir­mant, face à son inquié­tude, qu’il l’avait pré­ve­nue. Elle doute, mais ne serait-ce pas des séquelles de sa mala­die, quand elle a de courts moments d’absence ?

La roman­cière intro­duit, ainsi, de plus en plus d’éléments intri­gants, voire désta­bi­li­sants. Elle fait mon­ter la ten­sion avec, par exemple, des per­son­nages qui semblent tenir des rôles dif­fé­rents de ceux qu’ils devraient avoir. Et, c’est une ren­contre qui va être déter­mi­nante.

Avec une intrigue sub­tile où rien ne se laisse devi­ner, Les­ley Kara entraîne son lec­teur dans des secrets fami­liaux, met en scène les affres du deuil, la ven­geance, les rap­ports dis­si­mu­lés, les amours ténébreuses…

Usant de nom­breux fla­sh­backs, elle alterne les situa­tions contem­po­raines et les évé­ne­ments du passé, ce qui s’est déroulé après la mort d’Alice, ce drame dont elle ne livre les rai­sons que dans les ultimes lignes.

Avec une écri­ture fluide, un sens du rythme, des des­crip­tions attrayantes, des dia­logues enle­vés, Les­ley Kara conçoit une magni­fique intrigue, loin de ces thril­lers riches en hémo­glo­bine, mais tout aussi passionnante.

serge per­raud

Les­ley Kara, Le Défi (The Dare), tra­duit de l’anglais (Royaume-Uni) par Clara Gour­gon, Les Escales, coll. “Noires”, jan­vier 2022, 384 p. – 22,00 €.