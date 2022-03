Christine Levy Rostagnat, revue Regard

Une ode visuelle entre figu­ra­tion et stylisation

Les pein­tures, des­sins, mosaïques de Chris­tine Levy-Rostagnat, non seule­ment racontent le pay­sage mais le réin­ventent. Sur­git un espace men­tal et sen­so­riel, indi­cible et envoû­tant.

Exit tout fra­cas. Un monde pré­cieux est là pour affir­mer la puis­sance vitale de sensations.

Chris­tine Levy-Rostagnat crée une poé­sie de l’espace en des cavales et caval­cades de rameaux en finesses et cris­tal­li­sa­tions de lumière.

Les tro­piques n’ont plus rien de tristes et se trans­forment en para­dis ter­restres que la créatrice-voyageuse col­lecte et magnifie.

L’espace reste tou­jours en recréa­tion. Les formes semblent tou­jours fraîches et nais­santes, entre cir­cu­la­tion et immo­bi­lité.

L’image offre un réel qui se pro­nonce avant la parole dans la volonté de rejoindre l’ouvert et d’annuler l’angoisse.

C’est d’une cer­taine manière une ode visuelle entre figu­ra­tion et stylisation.

jean-paul gavard-perret

Chris­tine Levy Ros­ta­gnat, revue Regard, numéro 154, mars 2022, 2 place de l’église, Le Petit Aber­ge­ment, 01260 Haut Valromey.