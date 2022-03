Rodolphe & Griffo, Iruene

La mytho­lo­gie guanche

Avec cette intrigue qui mêle des évé­ne­ments tra­giques vieux de cinq siècles et un per­son­nage contem­po­rain, Rodolphe met en scène les conquêtes espa­gnoles. Comme en Amé­rique du sud, ces conquis­ta­dors se sont com­por­tés comme des assas­sins, des géno­ci­daires et ce, avec la béné­dic­tion de l’Eglise catho­lique, apos­to­lique et romaine.

Il déve­loppe un lien entre un valeu­reux guer­rier du XVe siècle et un indi­vidu bien inté­gré, bien ins­tallé dans le XXIe siècle. Il pro­pose ainsi, avec un voyage ini­tia­tique, un témoi­gnage sur la civi­li­sa­tion des Guanche, sur la mytho­lo­gie de ce peuple dis­paru à jamais dans un génocide.

Sur Palma, une île vol­ca­nique des Cana­ries, en 1479, les Espa­gnols reviennent. Après avoir mis femmes et enfants à l’abri dans une grotte, Ben­como et ses guer­riers com­battent, mais suc­combent. Ben­como est tué, cri­blé de balles de mous­quet et de coups de dague.

Alexis, cofon­da­teur d’une agence publi­ci­taire, à 36 ans, était un homme heu­reux jusqu’à ces der­niers temps. Il dort très mal, assailli par d’affreux cau­che­mars. Il découvre des restes humains avant de devoir faire face, muni d’une simple lance, à un monstre qui se mue en un cava­lier gigantesque.

Les spé­cia­listes consul­tés se déclarent impuis­sants à l’aider. Ses recherches l’amènent à la mytho­lo­gie Guanche, ce peuple qui occu­pait Les Cana­ries. Iruene est une divi­nité ani­miste sur Palma.

Maïté, son asso­ciée tente de l’aider, pre­nant les dos­siers qu’il est inca­pable de trai­ter.

De ren­contres étranges, de visions ter­ri­fiantes en plein jour, il se retrouve dans un avion pour La Palma. Et là…

Werner Griffo est ins­tallé depuis plus de trois décen­nies aux Cana­ries. Natu­rel­le­ment, il s’est inté­ressé à l’histoire locale, aux civi­li­sa­tions qui ont peu­plé ces terres. C’est ainsi qu’il a décou­vert la mytho­lo­gie. C’est à par­tir d’un rêve de son épouse qu’il com­mence à écha­fau­der un récit dont il confie le soin à Rodolphe, son com­plice, de le peau­fi­ner.

Ce qui est frap­pant, c’est la conjonc­tion des évé­ne­ments. Iruene qui repré­sente le diable est aussi l’incarnation du Cumbre Viejo, un vol­can de La Palma. Alors que le des­si­na­teur tra­vaille sur les planches de cet album, le 19 sep­tembre 2021, celui-ci entre en érup­tion. Or, Griffo réside tout près de là, si près qu’il a dû quit­ter en catas­trophe sa demeure sous la menace de la lave et des vapeurs toxiques.

Outre une large par­ti­ci­pa­tion au scé­na­rio, Griffo assure des­sin et cou­leurs avec tout le talent dont il est cou­tu­mier. Avec réa­lisme, il met en images aussi bien les séquences oni­riques que tan­gibles, avec des per­son­nages au phy­sique bien posé et des décors superbes, le cadre de cette île verte et vol­ca­nique.

Se basant sur l’Histoire, sur les croyances de ce peuple oublié, Rodolphe, maître dans l’art de jon­gler avec des élé­ments fan­tas­més, brosse une intrigue attrayante, mise en valeur par les planches superbes de Griffo, qui est sur place pour les décors.

serge per­raud

Rodolphe (scé­na­rio) & Griffo (scé­na­rio, des­sin et cou­leurs), Iruene, Édi­tions Daniel Maghen, mars 2022, 96 p. – 19,00 €.