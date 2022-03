Portrait de la poétesse en sacrée gamine — entretien avec Aure Meury (L’Os dans le nez )

A qui ignore la prose et la poé­tique d’Aure Fleury, l’entretien qu’elle pro­pose est la plus belle pro­pé­deu­tique. Comme elle l’indique, elle est pleine de vices : mais qu’on se ras­sure, il s’agit de vices de pro­cé­dures qui font au besoin le calem­bour bon mais pas seule­ment.

Mère digne quoique dés­al­coo­li­sée puisqu’elle a renoncé au Sidi Bra­him, elle est par­faite insou­mise mais pas du genre clowns (Pipo ou Mélen­chon). Pour preuve, elle est la seule écri­vaine à hono­rer Cam­pis­tron — n’en déplaise à Voltaire.

Plus forts que ce der­nier dans sa poé­sie, les volts errent en refu­sant de suivre le cou­rant continu. Il n’en faut pas plus pour la pla­cer d’office au rang rare des irré­gu­liers et lierres de la langue. D’autant qu’avec une telle fille du chèque, Ton­ton Cris­to­bal est de retour. Tati lui-même et son oncle n’ont qu’à bien se tenir.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

La police gen­ti­lée qui frappe du droit légal à la porte

Avant de me la lais­ser à répa­rer sous pré­texte de vice

Et pas que dans la procédure.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

D’en avoir tou­jours

Dont des filles à mon tour

Au nombre de trois.

A quoi avez-vous renoncé ?

À Sidi

D’en faire leur père.

D’où venez-vous ?

D’un cla­que­ment de soi.

Qu’avez-vous reçu en “dot” ?

Un lot de blagues écu­lées

D’oncles et de col­la­té­raux

dont les dom­mages ques­tion effet

Ne sont pas des plus beaux.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Me sur­prendre me dire que je suis vivante

À dis­cré­tion de toutes les morts qui guettent

Quo­ti­diennes ou non.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

Rien de plus que des autres humains.

Quelle part le vélo possède-t-il dans votre oeuvre ?

Celui qui dans la tête

pédale dans la semoule.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Ma pré­sence auprès d’un gen­tilé

Que le père vou­lait faire chanter.

Et votre pre­mière lec­ture ?

Des pages plu­tôt qu’un livre

Épar­pillées après les puces

Léda et son cygne

En rehauts de san­guine

Des taches de café

Pour signer le tout.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Autant de chan­sons pop

D’ici à jusqu’à pépé.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

La double compta.

Quel film vous fait pleu­rer ?

La vieille petite bobine Super 8

Du mariage de la mère

C’est parce qu’elle est col­lée

Qu’elle me fait pleurer.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

J’ai la trente-cinquaine

Mais une trente-cinquaine de Moyen Âge

Pour l’an mil l’équivalent du troisième.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Campistron.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

La maison.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Ceux qui me touchent.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Une carte cadeau en week-end éden évé­ne­men­tiel

Avec le ticket pour se faire rembourser.

Que défendez-vous ?

D’approcher

Mais ça marche jamais.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Avec l’oncle c’est pas tous les jours l’amour

Sauf que par mal­heur pro­noncé magie

J’ai tou­jours ce qu’il veut.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Un résumé de ma vie.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Pouvez-vous attendre le quinze du mois pour encais­ser le chèque ?

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour leitteraire.com, le 23 mars 2022.