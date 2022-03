Snow thérapie (Ruben Östlund / Salomé Lelouch)

Les rênes des neiges

On entend des cris, un brou­haha. Sur quelques notes de piano, une sil­houette vient se pla­cer de dos, face à la mon­tagne. Puis, à la faveur d’une ren­contre infor­melle avec des amis, au cours de la dis­cus­sion, s’insinue dans le couple une fis­sure.

On com­prend que cha­cun s’efforce de renouer, de faire pré­va­loir l’unité amou­reuse ou amicale.

Mais l’entaille est vive ; elle cra­quelle et frac­ture la rela­tion jusqu’à en faire saillir les fra­gi­li­tés. Lors d’une réité­ra­tion de la ren­contre entre amis, le récit de la même scène appa­raît encore plus pathé­tique. L’adaptation théâ­trale du film à suc­cès illustre ce prin­cipe mal­heu­reux des rela­tions humaines : il faut se perdre pour se retrou­ver.

Les dia­logues sont consti­tués de répliques inci­sives qui donnent à chacun(e) occa­sion de retrou­ver les sté­réo­types mas­cu­lins et fémi­nins dans les­quels il (elle) s’inscrit ou bien qu’il (elle) dénonce.

Il s’agit d’une comé­die, d’une satire pré­sen­tée de façon légère, souple, amu­sante. La mon­tagne et la neige jouent le rôle de révé­la­teur des carac­tères et des pas­sions chez des per­sonnes qui ne prennent pas de vacances et res­tent peu dis­po­sées à l’introspection.

La mise en scène confronte les per­son­nages à ce milieu qui favo­rise la révé­la­tion des carac­tères. L’illustration musi­cale est déli­cate et bien sen­tie ; la mise en scène rend bien la fra­gi­lité cau­sée par l’ébranlement inté­rieur des indi­vi­dus, même si elle pro­cède sou­vent du surlignage.

Le spec­tacle est plai­sant, acerbe par moments qui pour­raient prendre un tour dra­ma­tique, mais il conserve une fraî­cheur allègre.

chris­tophe gio­lito



Snow thé­ra­pie

de Ruben Öst­lund

Adap­ta­tion Jeanne Le Guillou, Bruno Dega

Mise en scène Salomé Lelouch

Avec : Alex Lutz, Julie Depar­dieu, Ludi­vine de Chas­te­net, David Tal­bot, Claire Olier, Coren­tin Calmé.

Direc­tion musi­cale : Antoine Sah­ler, assisté de Sean Seago ; assis­ta­nat à la mise en scène Jes­sica Berthe ; scé­no­gra­phie Nata­cha Mar­koff ; cos­tumes Isa­belle Mathieu ; créa­tion lumières Jean-Luc Cha­no­nat ; assisté de Sean Seago.

Au théâtre du Rond-Point, 2bis, ave­nue Frank­lin Delano Roo­se­velt, 75008 Paris, https://www.theatredurondpoint.fr/spectacle/snow_therapie2/

Du 19 au 22 avril à 20h30, le 23 avril à 15h et 20h30, le 24 avril à 15h et 21h.

Pro­duc­tion Arnaud Ber­trand — 984 Pro­duc­tions, copro­duc­tion ADLTV, coréa­li­sa­tion Théâtre du Rond-Point ; Ruben Öst­lund est repré­senté dans les pays de langue fran­çaise par MCR en accord avec Nor­diska ApS – Copenhagen.

