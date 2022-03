Emmanuelle Jude, Un après-midi à Collioure

Flocons colo­rés d’absence ou de présence

Dans un jeu sub­til et drôle, Emma­nuelle Jude devient la déni­cheuse de nos actions plus ou moins sinon man­quées du moins pas­sées inaper­çues.

Là une robe bou­dine un peu, ici un maillot de bain rend un jeune mâle plus sûr de lui comme si l’habit fai­sait le moine qui tra­verse l’espace d’un pas assuré.

Par un tel pro­to­cole de créa­tion, le réel est là mais il bée chez des per­son­nages en mal d’identité.

D’où ce voyage à tra­vers divers filles et garçons.

Emma­nuelle Jude y fait montre de toute sa verve. Elle agit moins sur décors que sur les mises en scène qui répondent à diverses règles de se mon­trer sans for­cé­ment s’exposer, quitte par­fois à être pris à défaut.

D’où ces his­toires courtes, ces ins­tan­ta­nés où cha­cun vit sa vie de manière plus ou moins consciente. Qu’importe s’il sont consi­dé­rés pour n’importe qui, pour n’importe quoi.

Mais de tels flo­cons colo­rés d’absence ou de pré­sence sou­lignent ce qu’est l’existence et le vide que cela sup­pose par­fois. Cela est drôle, allègre mais avec sérieux.

Emma­nuelle Jude se refuse en effet à tout jeu de massacre.

Certaines filles et cer­tains gars se prennent pour des stars même lorsque leurs petites joues cou­pe­ro­sées les sortent à peine de l’état de l’enfance au sein d’un anthro­po­cène qui évite les drames des frères Dar­denne comme et à l’inverse les faux soleils des spotlights.

Ici, l’action est sou­vent la soeur du rêve et qu’importe si celui-ci peut sem­bler fre­laté. Emma­nuel Jude ne juge pas : elle a mieux à faire.

Mettre du pos­tiche dans le pos­tiche pour révé­ler une sorte de vérité dont le sel de la mer reste la poé­sie et la beauté.

Dans le genre, c’est par­fait. Cela a un nom : c’est l’existence.

jean-paul gavard-perret

Emma­nuelle Jude, Un après-midi à Col­lioure, Texte de Audrey Quin­tane, Edi­tions Richard Meier, Elne, 2016, 36 p.