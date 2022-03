Wu Ming, Proletkult

La Révo­lu­tion Russe revisitée…

Sous le nom de Wu Ming se dis­si­mule un groupe d’auteurs ita­liens de Bologne. Selon la pro­non­cia­tion, ce terme de chi­nois peut signi­fier Ano­nyme ou Cinq per­sonnes. Ils ont à leur actif de nom­breux romans, dont le fameux Q, publié en 1999 sous le pseu­do­nyme de Luther Blis­sett. Le mou­ve­ment com­plo­tiste amé­ri­cain QAnun s’en serait ins­piré sans com­prendre le côté déri­soire du titre.

Avec Pro­let­kult, paru en 2018 en Ita­lie, les auteurs explorent les len­de­mains de la Révo­lu­tion russe pas­sant la réa­lité his­to­rique au filtre du Fan­tas­tique et de Science-Fiction.

En pro­logue, Léo­nid aidé par Koba, par­ti­cipe à un atten­tat le 26 juin 1907 dans la capi­tale de la Géor­gie. Mais, quand il découvre la véri­table nature de Koba…

En 1927, pour fêter les dix ans de la Révo­lu­tion d’Octobre, Alexandre Bog­da­nov, qui a par­ti­cipé acti­ve­ment à la consti­tu­tion des Pro­let­kult – l’art pro­lé­taire – assiste à des pro­jets musi­caux com­po­sés pour l’occasion par des musi­ciens ouvriers.

Une étrange jeune fille arrive dans une petite bour­gade. Déso­rien­tée, elle est recueillie par une fer­mière à qui elle explique s’appeler Denni, venir de très loin. Elle recherche un cer­tain Leo­nid Volok. Après quelques périples, elle arrive à Mos­cou, dans l’institut dont Bog­da­nov est direc­teur avec un exem­plaire de L’Étoile rouge. Elle dit venir de Nacun pour retrou­ver son père…

Le récit est porté par deux per­son­nages prin­ci­paux, à savoir Alexandre Bog­da­nov et Denni. Le pre­mier est un cacique du régime qui, selon les époques, a exercé des postes de res­pon­sa­bi­lité ou a été en pri­son comme c’est l’alternative cou­rante dans ce genre de régime. Pour l’heure, il est direc­teur d’un ins­ti­tut médi­cal et tra­vaille à démon­trer une théo­rie révo­lu­tion­naire autour du sang et des trans­fu­sions, le com­mu­nisme du sang ou le col­lec­ti­visme phy­sio­lo­gique.

Le second est une jeune fille décon­nec­tée de l’époque et pour cause car elle vient d’une pla­nète lointaine.

Si le pre­mier est un per­son­nage his­to­rique, Denni est un per­son­nage de fic­tion ima­giné par le pre­mier. En effet, paral­lè­le­ment à la pré­pa­ra­tion des len­de­mains qui chantent, Bog­da­nov a com­mis un roman de science-fiction L’Étoile rouge, paru en 1908 où il racon­tait le com­mu­nisme, et son para­dis, sur Mars. Il avait retenu pour héros un de ses proches, lequel avait été sur cette pla­nète avant de reve­nir sur Terre en lais­sant, sans le savoir, un fœtus der­rière lui.

C’est autour de ce couple que les auteurs retracent, par de nom­breux flash-backs, le par­cours authen­tique de Bog­da­nov, pion­nier de la Révo­lu­tion, phi­lo­sophe, scien­ti­fique, avec son rôle dans la construc­tion de l’URSS. Ils racontent l’évolution de la poli­tique, de la situa­tion du peuple, les pro­blèmes quo­ti­diens, les théo­ries fumeuses comme celle sur laquelle tra­vaille Bog­da­nov, qui d’ailleurs, y lais­sera sa vie en se fai­sant cobaye.

Passion­nant, éru­dit, docu­menté, ce va-et-vient entre passé et pré­sent, entre situa­tions ter­restres et extra­ter­restres, entre ren­contres ratées, se dévore comme un roman et un ouvrage his­to­rique éclairant.

serge per­raud

Wu Ming, Pro­let­kult (Pro­let­kult), tra­duit de l’italien par Anne Eche­noz, Édi­tions Métai­lié, coll. “Biblio­thèque ita­lienne”, février 2022, 352 p. – 22,00 €.