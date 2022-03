Remettre l’amour à neuf

Quoique non Reine des Neiges, Elsa est une roman­tique qui tou­te­fois n’ignore pas que le chas des rêves est des plus étroits.

Elle est donc lyrique à sa manière, à savoir sans grandes orgues ou effets de piston.

Parfois, son aban­don a pu être total. Mais cela l’a obli­gée ensuite à “sou­rire dans la peine”, ce qui n’exclut pas la luci­dité. Bien au contraire. Et celle qui se dit “Mi-claire, mi-noire” d’ajouter : “Aujourd’hui une nou­velle peau m’habille, elle est celle qui me convient par­fai­te­ment et si elle doit briller / mal­gré les expé­riences de perte, c’est par tout ça et elle même — qu’elle existe.“

Et ce, à tra­vers la sym­bo­lique du deuil, des deuils mais aussi de ce qui les a précédés.

Une telle oeuvre n’est donc jamais super­fi­cielle même si par­fois la chan­son est bien douce et s’accroche aux émo­tions les plus simples au nom des femmes et des mères.

Le titre lui-même est un hom­mage envers elles puisqu’il s’agit d’un sym­bole majeur de l’imaginaire féminin.

C’est pour­quoi avec Lunes s’entame l’exploration d’espaces intimes et pré­gnants dis­crè­te­ment sen­suels, “au bout des feuilles , au bout des oreilles” et par­tout où ça frou­froute et bruisse.

Sans usage de la déme­sure, l’auteure crée de nou­velles visions dou­blées des syl­labes visuelles de ses dessins.

Ici, le temps du poème ne peut pas être un automne, une trêve ou une nuit sinon celle que la lune pénètre pour l’illuminer.

Cela, afin que les ins­tants d’après ne soient pas qu’un jeu de l’éphémère et que, si besoin, l’amour soit remis à neuf.

jean-paul gavard-perret

Elsa Cha, Lunes, Ate­lier AOl, Mon­treuil sous Bois, Mars 2022, non paginé.