Philippe Pelaez & Éric Stalner, Le Bossu de Montfaucon – t.01 : “Notre-sœur”

Ah ven­geance, quand tu nous tiens…

La Guerre folle, dénom­mée ainsi par Paolo Emi­lio dans un ouvrage paru en 1581, s’est déroulé entre 1485 et 1488. Elle opposa une coa­li­tion de Sei­gneurs à Anne de Beau­jeu, régente du royaume depuis la mort de son père, Louis XI, en 1483.

C’est ce cadre que retient Phi­lippe Pelaez pour ins­tal­ler un récit où il mêle, avec maes­tria, des évé­ne­ments his­to­riques et des situa­tions de fic­tion, des per­son­nages authen­tiques et des pro­ta­go­nistes issu de la lit­té­ra­ture comme Qua­si­modo et de l’imagination comme l’aventurier écos­sais au ser­vice d’Anne.

Un groupe de cava­liers approche du gibet de Mont­fau­con. Pierre d’Armagnac, le fils bâtard de Jean d’Armagnac, vient cher­cher Qua­si­modo qui se laisse mou­rir près du cadavre de sa bohé­mienne.

Anne de Beau­jeu, la fille aînée de Louis XI est régente du royaume en atten­dant que son frère Charles, âgé de qua­torze ans, puisse accé­der à la royauté.

En 1484, à Tours, lors des États géné­raux, Louis d’Orléans tente, sans suc­cès, de se faire recon­naître comme régent de droit du royaume. Il s’allie alors à Fran­çois II de Bre­tagne, duc de la grande pro­vince, en conflit avec le royaume de France.

Jeanne, dite la Boi­teuse, épouse de Louis d’Orléans, héri­tier de la cou­ronne de France après Charles VIII, trouve dans Qua­si­modo l’être qui pour­rait la sor­tir de la soli­tude où elle se mor­fond.

Et une course féroce s’engage entre Pierre d’Armagnac, motivé par la ven­geance et l’appât du gain, et un homme de main d’Anne de Beau­jeu pour un docu­ment qui bou­le­ver­sera les don­nées, pen­dant que les grands du royaume se révoltent contre le pou­voir royal…

C’est la triste fin des héros de Notre-Dame de Paris qui a mar­qué le scé­na­riste. Il a voulu don­ner une nou­velle exis­tence à Qua­si­modo et un écho fémi­nin avec Jeanne. L’action du roman de Vic­tor Hugo com­mence en 1482, les sou­bre­sauts poli­tiques de l’époque trou­vaient natu­rel­le­ment leur place. Phi­lippe Pelaez pro­pose une suc­ces­sion de com­plots, d’actions mili­taires, la pour­suite d’une ven­geance, des secrets pou­vant remettre en cause des légi­ti­mi­tés.

Il ima­gine la ren­contre entre un per­son­nage crée dans un roman publié en mars 1831 et Jeanne La Boi­teuse, per­son­nage réel ayant à souf­frir éga­le­ment de mal­for­ma­tions phy­siques. Elle a été mariée par Louis XI, son père, car il était per­suadé qu’elle ne pour­rait pro­créer, entraî­nant ainsi, de fait, l’extinction de la lignée des Orléans.

Le des­sin d’Éric Stal­ner est tou­jours aussi réa­liste et effi­cace. Il donne à sa gale­rie de pro­ta­go­nistes une haute tenue avec son art de conce­voir des “gueules” de toute beauté. Il fait expri­mer de belle façon la haine, la colère, la soif de pou­voir, l’ambition, la cupi­dité, mais aussi la tris­tesse, la peine et l’espoir. Si les per­son­nages mas­cu­lins ne sont pas des modèles de beauté, il magni­fie les per­son­nages fémi­nins leur don­nant beau visage et belle sil­houette, même à Jeanne répu­tée avoir le même nez que son père.

Son tra­vail sur les décors est docu­menté et la toni­cité des scènes d’actions, des com­bats est remar­quable. C’est à Flo­rence Fan­tini que la mise en cou­leurs a été confiée. Et celle-ci pro­pose de belles ambiances et des atmo­sphères réussies.

Un pre­mier volume très attrac­tif pour le rap­pel ou la décou­verte de ce conflit quelque peu oublié (mais, il y en a tant eu !) et pour la mise en scène superbe d’une intrigue forte faite par les créateurs.

serge per­raud

Phi­lippe Pelaez (scé­na­rio), Éric Stal­ner (des­sin) & Flo­rence Fan­tini (cou­leurs), Le Bossu de Mont­fau­con – t.01 : Notre-sœur, Bam­boo, label “Grand Angle”, février 2022, 64 p. – 14,90 €.