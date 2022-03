Tomohiro Mekawa, La promenade des envahisseurs

Un fan­tas­tique renouvelé

Les Edi­tions espaces 34 pro­pose dans la col­lec­tion Théâtre en tra­duc­tion la pièce japo­naise de Tomo­hiro Mae­kawa pour la pre­mière fois, dans sa ver­sion fran­çaise du grand tra­duc­teur Patrick de Vos.



La pro­me­nade des enva­his­seurs est l’une des œuvres les plus célèbres de son auteur né en 1974, fon­da­teur de la com­pa­gnie Ikiumé. Sa mise en scène du texte en 2017 est pri­mée ; elle sera adap­tée pour le cinéma par deux fois par K. Kuro­zawa : Avant que nous dis­pa­rais­sions et Inva­sion.

En France, elle a fait l’objet d’une mise en voix en 2018 au théâtre de la Ville puis en 2019 d’une ver­sion radio­pho­nique sur France Culture ( indis­po­nible hélas).

Le théâtre, ici, joue très habi­le­ment sur le registre double de la repré­sen­ta­tion du réel de la société contem­po­raine japo­naise, son orga­ni­sa­tion fami­liale autour des géné­ra­tions, de ses réfé­rences cultu­relles, sa géo­gra­phie … ) et d’une matière, rele­vant moins de la science-fiction pure avec son « folk­lore » de vais­seaux ter­ri­fiants, de petits bon­hommes verts ou dis­gra­cieux que d’un fan­tas­tique renou­velé.

Regar­dant du côté métaphysique.

Tout semble nor­mal et les extra­ter­restres sont en tout point humains par leur enve­loppe cor­po­relle mais aussi leur édu­ca­tion pro­gres­sive sur la psy­cho­lo­gie humaine que les déam­bu­la­tions, les pro­me­nades leur pro­diguent.

Ils s’emparent des concepts des « ter­riens » qui, eux, les perdent. Dépos­ses­sion et appro­pria­tion. L’extraterrestre devient meilleur que son modèle.

La pièce, assez longue, consti­tuée de 22 tableaux, s’ouvre sur une scène en bord de mer (der­nier lieu de la pièce aussi) : un homme, Shinji, blessé au pied semble errer sur la plage. Il porte un sac en plas­tique conte­nant un pois­son rouge. Depuis trois jours, Narumi s’interroge sur la dis­pa­ri­tion de son mari, Shinji. Est-ce bien lui qu’elle retrouve à l’hôpital ? Ou bien un homme en proie à une forme d’amnésie qui ignore cer­taines chose évi­dentes pour­tant et qui par ailleurs reste cohé­rent ?

Cette hési­ta­tion pri­mor­diale façonne même la mise en scène pro­po­sée, en avant-texte par l’auteur qui ne cherche pas à impo­ser un jeu : « la mise en scène en déci­dera ». Le pla­teau peut accueillir deux actions en même temps.

Deux per­son­nages de poli­cier, Saku­rai et Funa­ko­shi, ser­vi­ront de fil conduc­teur à cette quête d’un sens uni­voque, pure­ment ration­nel. En vérité, les extra­ter­restres dévoilent les res­sorts de la société humaine. Il faut, dit Shinji, qu’il s ‘habi­tue à ce monde-ci ; il lui fau­dra « col­lec­ter les concepts spé­ci­fiques de ce monde-ci ». Com­prendre le fonc­tion­ne­ment de la famille nip­pone et ce qu’est une fra­trie par exemple.

Le der­nier concept que le per­son­nage de Shinji acquerra, sera l’amour volé en quelque sorte à Narumi qui devien­dra alors insen­sible. Il ne s’agit donc pas d’envahisseurs bru­taux mais d’expérimentateurs en quelque sorte de ce qu’est notre humanité.

L’inva­sion appa­raît comme une épi­dé­mie ou plus exac­te­ment une conta­gion au sens médi­cal du terme. Trois extra­ter­restres suf­fisent à faire que les habi­tants de la ville soient tou­chés tour à tour.

Shinji a été conta­miné par le pois­son rouge, ani­mal bien­fai­sant dans la culture du pays. Aucun monstre en vue, aucune vio­lence physique.

Cepen­dant, une menace ter­rible pèse sur la ville, le pays : on voit et on entend tout au long du texte, des avions mena­çants selon l’indication des didas­ca­lies : sc 4, sc 16. Com­ment arrê­ter cette guerre qui se pré­pare ?

Suffit-il de mani­fes­ter dans les rues ? Qui sont en somme les envahisseurs ?

Etrange entre­cho­que­ment avec nos propres vies à l’heure où, en Europe, la guerre est bien là.

lire un extrait

marie du crest

Tomo­hiro Mekawa, La pro­me­nade des enva­his­seurs, tra­duc­tion du japo­nais : Patrick de Vos, Edi­tions espaces 34, col­lec­tion Théâtre en tra­duc­tion, 2021, 136 p. — 16,00 €.

Le film de K. Kuro­zawa est sorti en France, en 2018 ; il est dis­po­nible en dvd et blue-ray.