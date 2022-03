Flora Bonfanti, Prolifération

Poésie de l’immanence surfaite

Flora Bon­fanti née à Rio de Janeiro, après des études de lettres, d’art et de phi­lo­so­phie au Bré­sil et à Paris se forme au théâtre à Tel Aviv. De double natio­na­lité bré­si­lienne et ita­lienne, elle s’installe en France et déve­loppe un pro­jet lit­té­raire à la croi­sée de la poé­sie et de la pen­sée, de l’imaginaire et de la rhé­to­rique.



Néan­moins, cette poé­sie de l’immanence reste sur­faite.

S’y retrouvent bien des accroches que connaissent les poètes rhé­teurs pour peu qu’ils soient d’astucieux faiseurs.

Cette Pro­li­fé­ra­tion veut rendre compte d’un “état désor­donné de l’esprit où les choses qui ne se valent pas coexistent”. C’est cer­tai­ne­ment ambi­tieux et ingé­nieux mais en découlent bon nombre de spé­cu­la­tions pour le moins hasar­deuses et qui ne mangent pas de pain.

Un théâtre de mots — sous pré­texte de pous­ser la vérité — cultive une suite d’effets. Par exemple : “quelle belle fable que l’amour ne puisse mou­rir d’une mort natu­relle”. C’est sans doute brillant.

Mais la poé­sie reste de l’ordre d’un spec­tacle poé­tique, pro­pose un cer­tain cinéma zen en des mani­gances de — et entre autres — pos­tures amoureuses.

L’intros­pec­tion devient un cabi­net de curio­sité où une forme de mys­ti­cisme à bon dos et aux épaules larges pour fécon­der par effet de gangues ramas­sées (d’ailleurs plu­tôt réus­sies) une série d’hypothèses dont l’intérêt demeure rela­tif .

L’orchestration est habile et par­fois le filtre de mémoire réus­sit — en une cer­taine séche­resse — une manière de sau­ver ce qui peut l’être même si, il faut bien le recon­naître, l’ensemble manque de profondeur.

La théâ­tra­lité d’un tel pro­pos phi­lo­so­phique ne pro­duit tou­te­fois pas grand chose sur le vivant même si l’ensemble reste d’une par­faite bien­séance poétique.

jean-paul gavard-perret

Flora Bon­fanti, Pro­li­fé­ra­tion, Unes, Nice , 2022, 72 p. — 16,00 €.