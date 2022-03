Tempers, New Maining

Croire à la vie face à l’angoisse

Le duo new-yorkais (Jas­mine Goles­ta­neh et Eddie Cooper) de synth-pop pré­sente avec New Mea­ning une navi­ga­tion envoû­tante vers l’inconnu.

L’électro-pop est là en tant que réflec­teur sur le sens de la créa­tion comme accès à la liberté en des périodes de tran­si­tion et de perte.

L’ensemble hypo­sta­sie le poten­tiel de trans­for­ma­tion qui existe paral­lè­le­ment à la dou­leur de vivre dans un monde en état de crise per­ma­nent.

For­cé­ment, la musique est noc­turne et introspective.

Des titres comme “Unfa­mi­liar”, “Here Nor There” et “Song Behind A Wall” accordent néan­moins une part au rêve.

Le tout sous la ryth­mique méca­nique d’une cold pop et la voix de Jas­mine Goles­ta­neh si éthé­rée et prégnante.

Au rythme élec­tro syn­copé se mêlent de belles har­mo­niques entre gra­vité et dou­ceur.

D’où la cou­leur par­ti­cu­lière de ces hymnes qui per­mettent de croire à la vie face à l’angoisse et avec une per­cep­tion posi­tive (tant que faire se peut) de l’avenir.

jean-paul gavard-perret

Tem­pers, New Mai­ning, Dais Record — Modu­lor, 2022.