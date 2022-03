Alison Bignon, Carte du Tendre

Portrait de l’artiste en chamane

Depuis une dizaine d’années, Ali­son Bignon tra­vaille sur la notion d’émotion.

Dans ce but, elle a mis en place un pro­to­cole de tra­vail lui per­met­tant de nour­rir sa banque de don­nées par la ren­contre à l’autre : “le car­net de cha­grin”.



L’artiste y ras­semble des moments d’intimité. Elle en devient la cha­mane en visua­li­sant ce que l’émotion pro­duit par divers médiums dont la gra­vure, le des­sin, la pein­ture ou encore la sculp­ture.

Au-delà des notions de figu­ra­tion et d’abstraction, l’artiste crée un monde très par­ti­cu­lier à la fois poin­tilliste, ouvragé mais tout autant pre­mier là où la cou­leur est por­teuse d’un récit intérieur.

Surgit un espace men­tal et sen­so­riel, indi­cible et envou­tant. Exit tout fra­cas.

Un monde pré­cieux est là pour affir­mer la puis­sance d’un monde vital de sen­sa­tions, en “lis de feu”, “Low Rising” et autre “Wave of love”

Alison Bignon invente une poé­sie de l’espace en des cavales et caval­cades de rameaux en finesses et cris­tal­li­sa­tions de lumière.

Les tro­piques n’ont plus rien de tristes et se trans­forment en para­dis ter­restres que la créatrice-voyageuse col­lecte et magnifie.

L’espace reste tou­jours en recréa­tion. Les formes semblent tou­jours fraîches et nais­santes entre cir­cu­la­tion et immo­bi­lité.

L’image offre un réel qui se pro­nonce avant la parole dans la volonté de rejoindre l’ouvert et d’annuler l’angoisse.

C’est d’une cer­taine manière l’ode visuelle la plus sen­sible et sensuelle.

jean-paul gavard-perret

Ali­son Bignon, Carte du Tendre, port­fo­lio 2022, 27 p. Chez l’artiste.