Nicoló Filippo Rosso, Visas de l’ANi 2022 (exposition)

Une poé­sie à l’intensité d’exception

Nicoló Filippo Rosso est un pho­to­graphe ita­lien basé en Colom­bie. Diplômé de lit­té­ra­ture à l’Université de Turin en Ita­lie, en 2011, il s’intéresse à la pho­to­gra­phie en vivant au sein d’une com­mu­nauté indi­gène dans la région de Putu­mayo, en Ama­zo­nie.

Il tra­vaille pour de nom­breux jour­naux et revues (Bloom­berg News, The Washing­ton Post, Le Point, Der Spie­gel, Sette Cor­riere, Vice, Inter­na­zio­nale, etc.) et pour des ONG internationales.

Depuis 7 ans, il observe l’impact des exploi­ta­tions des mines et des habi­tants de la pénin­sule La Gua­jira en Colom­bie. Le pho­to­graphe tra­duit toute la vio­lence d’une crise poli­tique et socio-économique qui oblige de très nom­breux véné­zué­liens à quit­ter leur pays.

Depuis octobre 2019 envi­ron, 4,9 mil­lions de Véné­zué­liens ont quitté leur pays dont 1,6 mil­lions vers la Colom­bie. Plus de la moi­tié de ces migrants n’ont pas de sta­tuts régu­liers, pas de cou­ver­ture mala­die, pas d’accès à l’éducation, ou au monde du travail.

Ce tra­vail a été exposé à tra­vers le monde et publié dans la presse inter­na­tio­nale. Il révèle toute la puis­sance que l’art de la pho­to­gra­phie peut don­ner en pas­sant du simple repor­tage à une vision habi­tée d’une poé­sie à l’intensité d’exception.

jean-paul gavard-perret

Nicoló Filippo Rosso, Visas de l’ANi 2022, Les Gobe­lins, l’École de l’image, Paris, du 14 mars au 1er avril 2022.