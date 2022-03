Serge Le Tendre & Patrick Bouton-Gagné, Le Sarcophage des âmes

Une autre image de la sorcière !

Dans cet album, Serge Le Tendre explore trois prin­ci­paux thèmes, à savoir, la rela­tion parent/enfant, le mythe de Faust et les figures de la sor­cière. Com­mu­né­ment, cette der­nière est consi­dé­rée, en plus d’être une femme, comme un être malé­fique.

De nom­breux auteurs les décrivent sous un aspect peu enga­geant, cruelles, à l’origine de tous les mal­heurs du monde. Il suf­fit de voir les images véhi­cu­lées par un Dis­ney pour avoir une idée de leur repré­sen­ta­tion.



Serge Le Tendre pro­pose deux ver­sions, l’une conforme à la répu­ta­tion et aux des­crip­tions habi­tuelles, l’autres belle, humaine, por­teuse d’amour. Il décline, ainsi, une intrigue aux mul­tiples coups de théâtre avec un sens aigu de l’équilibre, du timing. Shaa­lem res­semble pho­né­ti­que­ment à une ville célèbre dans l’histoire de la sorcellerie.

À la fin du XIXe siècle, quelques jours avant Noël, dans la cité de Shaa­lem, Oli­via New­ton fête avec Abbie, l’autorisation de fouilles archéo­lo­giques que lui a déli­vré l’académie des Sciences. Bien que diplô­mée d’Histoire antique, elle n’avait aucune chance sans l’intervention d’Abbie qui tient la mai­son close que fré­quente le Rec­teur d’académie.

Mais, Oli­via, une mulâ­tresse, n’est pas accep­tée dans la ville. Un groupe, mené par Marty le fos­soyeur, veut la brû­ler comme sor­cière et attaque la mai­son. Elle demande à Abbie de par­tir avec Mercy, sa fille, et elle fait front. La bataille s’engage et la mai­son flambe.

Devant le juge Tay­lor, Marty livre sa ver­sion alors qu’Abbie n’est pas écou­tée. Cepen­dant, à la demande de Ruth, son épouse, le juge décide que la fillette sera pla­cée sous la tutelle de celle-ci. Mercy est dévas­tée par ce nou­vel aban­don, après celui de sa mère qui lui avait pour­tant pro­mis de la retrou­ver.

Or, Oli­via a pu sor­tir du bra­sier et veut reprendre sa fille. Mais, elle ne connaît pas les des­seins de Ruth. Tou­te­fois, Oli­via cache un secret qui va se révé­ler redoutable…

Patrick Bouton-Gagné, qui a déjà assuré le des­sin du dip­tyque Terence Trol­ley (Dra­koo — 2020 et 2021), conti­nue sa col­la­bo­ra­tion avec le scé­na­riste. Il a été séduit par le qua­tuor qui porte une large part du récit et avec son trait si par­ti­cu­lier et effi­cace, met en images avec brio ce nou­vel album. Les per­son­nages sont cam­pés avec jus­tesse. Les décors sont tra­vaillés, fruits de nom­breuses recherches de la part du des­si­na­teur.

La mise en cou­leurs est l’œuvre d’Alessia Nocera qui joue super­be­ment avec les teintes pour rendre très lisibles les dif­fé­rentes atmosphères.

Avec ce one-shot, Serge Le tendre offre un récit très agréable à décou­vrir pour le trai­te­ment des thèmes, pour les per­son­nages et pour une mise en images qui emporte l’adhésion.

serge per­raud

Serge Le Tendre (scé­na­rio), Patrick Bouton-Gagné (des­sins) & Ales­sia Nocera (cou­leurs), Le Sar­co­phage des Âmes, Bam­boo, label “Dra­koo”, février 2022, 48 p. – 14,50 €.