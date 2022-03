Claire & Philippe Ordioni, BarOcus Dreyfus

Que la lumière des spot­lights soit !

Tout com­mença — enfin presque — le jour où Jean-Claude Drey­fus, qui a passé sa vie dans les mondes paral­lèles du théâtre et du cinéma, “meurt” sous le coup d’une moque­rie.

Cela pour­rait paraître ter­rible. Mais qu’on ne s’y trompe pas, le comé­dien est une hydre, un phé­nix. Mieux même : une jolie fleur.

Claire et Phi­lippe Ordioni en hor­ti­cul­teurs méti­cu­leux s’en occupent. Et sou­dain la fée­rie a lieu, entre car­na­val et cara­van­sé­rail. Si bien que BarO­cus Drey­fus devient un conte mer­veilleux (non sans quelques sor­ties de route) et une his­toire d’amour entre un magi­cien et son ego là où un Nar­cisse peut se per­mettre des cinq à sept.

Mais n’est-ce pas là aussi le plus sublime por­trait d’un comé­dien tel qu’il se rêve et tel que nous l’aimons ? Les Ordioni, en pres­ti­di­gi­ta­teurs, lui redonnent en secondes et tierces une vie primale.

Mêlant pho­to­gra­phies, textes et illus­tra­tions, leur livre pro­pose sous un aspect baroque un por­trait intime entre réa­lité et fic­tion.

Doté de ses puis­santes épaules Drey­fus ne peut plus s’effondrer, il hurle et en découd, ne cesse de sa cabrer de se repo­si­tion­ner sous les regards des deux photographe.

Dès lors, le trio n’a plus à se sou­cier de la mora­lité d’une telle his­toire. Ce qui compte n’est pas là : seul le visa pour l’existence et l’imaginaire les plus dégin­gan­dés qu’ils soient garde son impor­tance.

jean-paul gavard-perret

Claire & Phi­lippe Ordioni, BarO­cus Drey­fus, pré­face Orlan, illus­tra­tions de Rodia Bay­gi­not,

ins­pi­ra­tion, modèle et post­face : Jean-Claude Drey­fus, https://fr.ulule.com/barocus-dreyfus/, 2022.