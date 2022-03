Sophie Kitching, The English Garden (exposition)

Rêve­ries dans un jar­din anglais

Sophie Kit­ching, écra­sant au pas­sage les pul­sions bifides, élague l’environnement de tous les élé­ments qu’elle juge super­fé­ta­toires. Avec ses pein­tures, ins­tal­la­tions et sculp­tures, elle conserve l’essentiel.

En rete­nant des maté­riaux de son choix, elle trans­pose leurs pro­prié­tés affec­tives en 2 ou 3 D.

Entre nature et archi­tec­ture, les oeuvres explorent les liens entre ter­ri­toire et mémoire en sem­blant ne jamais redou­ter la force des vieux lieds mais afin d’éviter que toute nou­velle aurore soit obso­lète.

L’artiste franco-anglaise ins­tal­lée à New York enre­gistre de la sorte les ten­sions entre le visible et l’invisible et en même temps déboîte les visions admises.

L’oeuvre génère divers types de fusion légère et d’infusion tac­tile par l’ “Invi­sible Green”, cou­leur uti­li­sée dans les parcs anglais de la fin du 18éme siècle, le gris de Payne inventé par l’aquarelliste qui lui donna son nom, les pro­fon­deurs de bleu et de vio­let.

Par­fois, ses mono­chromes sont pro­duits par immer­sion de la toile et en impri­mant des plis successifs.

Sophie Kit­ching invente de la sorte des pay­sages abs­traits avec un trai­te­ment sub­til d’ombre et de lumière. Des touches colo­rées affleurent, trans­pa­rences et reflets se donnent à tra­vers des syn­copes et des songes fugi­tifs.

Dans ses sculp­tures, des briques réfrac­taires sculp­tées à la main sont main­te­nues en équi­libre, des pierres cal­caires sont asso­ciées au béton cel­lu­laire ou encore un store véni­tien en trans­pa­rence paraît fendre l’espace comme par magie, à la vue du regardeur.

Toute l’oeuvre crée un sol­fège de sor­ti­lèges que seul l’art plas­tique peut accor­der et jouer pour sau­ver le monde et le faire échap­per au bas­tringue de tant de ziza­nies que les hommes lui jettent.

jean-paul gavard-perret

Sophie Kit­ching, The English Gar­den, gale­rie Isa­belle Gou­nod, Paris, du 19 mars au 23 avril 2022.