Anne-Marie Jeanjean, Dans les yeux de Zazz

La jubi­la­tion reste tou­jours de mise

Anne-Marie Jean­jean aime jouer. Avec les mots, les lettres, leurs gra­phismes. D’où cette trans­fu­sion d’un poème des­sin en une ver­sion plus conden­sée et clas­sique.

Il y a “pla­cards humo­ris­tiques et comp­tines” là où le haiku n’est jamais loin.

En découle des visions, des médi­ta­tions, des chan­sons bien douces qui trottent-menu et remuent autant l’espace que l’esprit.

La cal­li­gra­phie devient câline — mais juste lorsque le besoin s’en fait sentir.

Tout cela a l’air de rien et semble sans queue ni tête, mais l’exquise mar­quise ose ce que les poètes dits plus sérieux refusent — sans doute trop épui­sés par leur impor­tance sup­po­sée. L’ensemble reste tou­jours en dehors des clous de girofles ou de la cru­ci­fixion.

Mais une cer­taine faim reste sans fin dans une tra­ver­sée. Elle se pro­longe par­fois jusqu’au soir d’été. Les débor­de­ments tou­te­fois ne sont jamais d’inconduite.

Et l’hédonisme n’a jamais rien de vul­gaire. L’ “écart sexuel” pour par­ler comme Bataille visite dif­fé­rents points du jour comme de la nuit.

Les plai­sirs prennent dif­fé­rents flé­chages et la jubi­la­tion reste tou­jours de mise.

jean-paul gavard-perret

Anne-Marie Jean­jean, Dans les yeux de Zazz, L’Harmattan, coll. Levée d’ancre, 2022 — 12,50 €.