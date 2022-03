Jean-Philippe Toussaint, L’Instant précis où Monet entre dans l’atelier

Entre l’ombre de la nuit et la lumière du jour

A tra­vers une seule image, obsé­dante, lan­ci­nante, celle qui cap­ture l’instant pré­cis où Monet entre dans son ate­lier, Jean-Philippe Tou­saint affirme “peindre les der­nières années de la vie de Monet.”

Le grand ate­lier de Giverny où Monet a peint ses Nym­phéas est pour lui un lieu majeur : il se sen­tait à l’abri des menaces du monde et entre autres la guerre qui gron­dait pas très loin de là. Pour Monet, c’est le temps de la vieillesse et la vue de l’artiste n’est plus ce qu’elle était.

A proxi­mité de sa mort il entama le der­nier face-à-face déci­sif avec la peinture.

Et ce, pen­dant dix ans — de 1916 à 1926 — où Monet pour­suit inlas­sa­ble­ment l’inachèvement des Nym­phéas qu’il consi­déra non seule­ment comme son oeuvre tes­ta­men­taire mais la plus impor­tante.

Dans ce texte de Tous­saint, neuf longs para­graphes qui s’entament de la même manière, “l’ouverture de la porte”, explorent une des fron­tières que l’artiste est en train de tra­ver­ser à cette heure matinale.

Monet se retrouve “entre la vie, qu’il laisse der­rière lui, et l’art, qu’il va rejoindre”. Entre aussi l’ombre de la nuit et la lumière du jour et la vie et la mort. L’auteur montre un homme qui tra­vaille dans l’incertitude. Il ne sait que faire de ces Nym­phéas, ni les agen­cer, ni les finir.

Car dans ce cas cela revien­drait à mou­rir. C’est pour­quoi, de son vivant, il ne lais­sera pas les grands pan­neaux quit­ter l’atelier pour rejoindre l’Orangerie et qu’il aban­donne volon­tai­re­ment un petit pan vierge presque invi­sible afin de sug­gé­rer qu’une telle oeuvre ne pou­vait souf­frir de fin.

jean-paul gavard-perret

Jean-Philippe Tous­saint, L’Instant pré­cis où Monet entre dans l’atelier, Edi­tions de Minuit, Paris, 2022, 32 p. — 6,50 €.