Giusepppe Basta, No Man’s Land

La vie doit être cher­chée ailleurs

Le pho­to­graphe ita­lien vou­drait bien lan­cer un “basta cosi !” mais face à lui s’impose un “ça suit son cours” comme disait un héros de Beckett. Giu­seppe Basta a capté Tarente en plein milieu de l’épidémie et de la crise du Covid.

Ses cli­chés furent effec­tués à quelques dizaines de mètres de l’ILVA, l’usine de fer tris­te­ment célèbre eu égard aux nombres de cas de can­cer qui frappent les habi­tants de ses parages.

Se dis­tingue une ban­lieue aban­don­née, décré­pite sou­mise à la saleté, l’abandon, l’indiffénce géné­rale. Les enfants ne dis­posent pas d’espaces adé­quats et les per­sonnes âgées subissent le poids de la soli­tude et de la pau­vreté là où trans­ports, soins de santé et ser­vices sociaux sont pra­ti­que­ment inexistants.

Les rats de la cri­mi­na­lité trouvent là des rési­dences idéales. Per­sonne ne se risque à les déran­ger. Et Basta nous ramène dans cet espace “de vie” même si cette défi­ni­tion convient mal.

Pas besoin d’être grand clerc pour com­prendre que, si vie il y a, elle doit être cher­chée ailleurs.

jean-paul gavard-perret

Giu­sepppe Basta, No Man’s Land, 2022. https://www.instagram.com/g.ppe_basta/