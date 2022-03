Sabine Weiss : The Poetry of the Instant (exposition)

Photo­gra­phie humaniste

La pho­to­graphe franco-suisse Sabine Weiss — dis­pa­rue à l’âge de 97 ans le 25 décembre der­nier dans sa mai­son pari­sienne — était l’une des prin­ci­pales repré­sen­tantes de la pho­to­gra­phie huma­niste aux côtés de Robert Dois­neau, Willy Ronis, Edouard Bou­bat, Bras­saï et Izis.

Cette expo­si­tion réunit plus de deux cents pho­to­gra­phies de celle qui explora tous les domaines de son art : repor­tages, voyages, por­traits d’artistes, pho­to­gra­phie de mode comme de rue, atten­tion par­ti­cu­lière aux enfants. L’ensemble de la car­rière est retracé.

Sabine Weiss est donc telle quelle — concen­trée sur la vision des corps et de leurs gestes pour immor­ta­li­ser émo­tions et sentiments.

L’expo­si­tion est com­plé­tée d’extraits de films docu­men­taires consa­crés à la créa­trice de La Chambre Noire (1965) et de Mon tra­vail de pho­to­graphe (2014). La pho­to­graphe y évoque les moments de sa vie, son par­cours , ses expé­riences de voyage et les dif­fi­cul­tés d’être une femme pho­to­graphe.

Se retrouve ici toute l’intensité de l’oeuvre et la curio­sité d’un regard qui se porta sur le monde avec une forme de joie et un appel à la liberté.

jean-paul gavard-perret

Sabine Weiss : The Poe­try of the Ins­tant, Casa dei Tre Oci, Venise, du 11 mars au 23 octobre 2022.