Carles Diaz, L’arbre face au monde — Vies et destin de Carl Alexander Simon

Hors des che­mins balisés

Ce n’est pas sans une cer­taine annexion du héros de ce livre que Carles Diaz nous invite dans une fan­tas­tique tra­ver­sée à la décou­verte du peintre alle­mand du XIXème siècle Carl Alexan­der Simon, artiste oublié et exilé au Chili en 1850.

Carles Diaz ouvre le jour­nal ima­gi­naire de l’artiste. Celui-ci y confie de la manière la plus simple et directe qui soit ses espoirs et ses doutes, sa concep­tion de la pein­ture, son rap­port à la nature et son appel irré­vo­cable à la liberté sans laquelle il n’existe pas de créa­tion digne de ce nom.

Entre poèmes et proses le livre emporte là où l’incantation de l’art et de la vie s’épanouit loin de tout juge­ment ou fac­teur d’autorité. Le texte avance mais chaque poème per­met à la fois un repos et un temps de réflexion.

Le lec­teur est conquis par une telle démarche hors des che­mins balisés.

Le lan­gage est tou­jours pré­cis et non sans une élé­gance pro­pice à ce che­min de remon­trance et de révé­la­tions.

Un pan de l’histoire de l’art qui s’était depuis long­temps refermé se voit régé­néré au “rude vent aus­tral” qui emporte le verbe sur les traces d’un pays “d’où l’on ne revient pas” mais où tout est permis

jean-paul gavard-perret

Carles Diaz, L’arbre face au monde — Vies et des­tin de Carl Alexan­der Simon, Edi­tions Poé­sis, Paris, 2022, 208 p. — 18,00 €.