Choisir l’Ukraine — entretien avec la romancière russe Maria Galina (L’Organisation)

Elle a choisi Odessa

Maria Galina, l’une des meilleurs roman­ciers russes contem­po­rains, a choisi de s’installer en Ukraine quelques mois avant le début de la guerre. S’il est natu­rel – et très cou­rant – de fuir un pays agres­seur, mora­le­ment indé­fen­dable, pour se mettre à l’abri en pays neutre, la déci­sion de démé­na­ger vers un pays agressé, quitte à ris­quer la mort, est très rare dans l’histoire de la littérature.

L’entretien que vous allez lire a été réa­lisé par écrit, via Inter­net, en anglais. Il témoigne avec sobriété de l’esprit héroïque d’une femme qui mérite d’être mise en lumière. La stra­té­gie de dés­in­for­ma­tion de Pou­tine ne sera pas gagnante tant qu’il y aura des écri­vains comme Maria Galina.

Entre­tien

AdL : Nous avons appris récem­ment, par votre tra­duc­trice, Raphaëlle Pache, que vous aviez décidé de res­ter à Odessa où vous séjour­niez au début de la guerre, alors que vous rési­dez à Mos­cou. Pourriez-vous expli­quer aux lec­teurs fran­çais ce qui vous lie à Odessa (vos ori­gines, vos études, des liens d’amitié ?) et les rai­sons de votre choix ?

MG : C’est facile à expli­quer : j’ai grandi à Odessa. J’y ai suivi mes études, à l’école et à l’université, jusqu’au doc­to­rat. Pour par­ler sin­cè­re­ment, à cette époque-là, Odessa ne me plai­sait pas beau­coup. J’avais l’impression que la vraie vie était ailleurs. Je pense que c’est typique de la jeu­nesse. Alors, je suis par­tie vivre à Mos­cou, en espé­rant y faire une car­rière de scien­ti­fique et d’écrivain. Ma mère et ma sœur sont res­tées ici (elles sont main­te­nant en sécu­rité). Pour­quoi ai-je décidé de reve­nir ? Cela fai­sait déjà un cer­tain temps que j’avais com­pris qu’il y aurait une guerre et que la fron­tière allait bien­tôt deve­nir infran­chis­sable, et j’étais pres­sée de me retrou­ver du côté où j’avais passé ma jeu­nesse. La Rus­sie avait lancé une cam­pagne de pro­pa­gande vrai­ment énorme, mais j’avais des liens de longue date avec l’Ukraine et je savais ce qui se pas­sait en réa­lité. Alors, mon mari – un poète qui a été exclu autre­fois de l’Université de Dnie­pro­pe­trovsk, pour “sio­nisme“ et “natio­na­lisme ukrai­nien“, à la fois – et moi, nous avons laissé à Mos­cou tout ce que nous avions, à part deux valises, et nous avons déménagé.

Odessa est très pré­sente, sans être nom­mée, dans votre roman L’Organisation dont l’action se situe en 1979. Qu’est-ce qui a changé depuis et qu’est-ce que vous retrou­vez à l’identique dans cette ville ?

Odessa n’a pas changé, c’est l’époque qui a changé. J’ai décrit cette ville [dans le roman] à l’époque la plus étouf­fante, juste avant l’invasion sovié­tique en Afgha­nis­tan, et je l’ai repré­sen­tée comme une cité où l’on était tota­le­ment affamé, de tout : de nour­ri­ture, d’amour, de liberté. Plus récem­ment, avant la guerre actuelle, Odessa était deve­nue une ville d’Europe de l’Est plu­tôt négli­gée, mais très jolie, avec des cafés pour hips­ters, une jeu­nesse joyeuse, des super­mar­chés de luxe et une culture vibrante. Mais la mer reste tou­jours la même.

Votre second roman à être tra­duit en fran­çais, Autoch­tones, évoque une ville qui a fait par­tie, elle aussi, de l’empire sovié­tique, et qui semble être Lviv. Pourriez-vous nous dire ce qui vous ins­pire dans ce genre d’endroit à mi-chemin entre deux cultures ?

Ce qui m’a ins­pi­rée, c’est jus­te­ment la situa­tion unique de Lviv. Lviv est une ville qui a une his­toire très com­plexe, contro­ver­sée et sombre, qui génère constam­ment une aura mytho­lo­gique autour d’elle-même. Elle a une cer­taine res­sem­blance avec Odessa : les deux villes montrent aux tou­ristes un masque plu­tôt que leur vrai visage ; seule­ment, le masque de cha­cune est différent.

Etes-vous en contact, depuis le début de la guerre, avec d’autres écri­vains russes ? Com­ment réagissent-ils aux évé­ne­ments ? Et les écri­vains ukrai­niens ?

Je n’ai pas contacté déli­bé­ré­ment des écri­vains russes, mais je reste en contact avec cer­tains d’entre eux sur les réseaux sociaux. Cer­tains sont hor­ri­fiés par ce qui se passe. Beau­coup ont émi­gré pour ne pas avoir à par­ta­ger la culpa­bi­lité de leur Etat. Beau­coup d’autres sont inti­mi­dés. Mais il y a un groupe d’écrivains qui ont sou­tenu acti­ve­ment la poli­tique russe à l’égard de l’Ukraine, et depuis le début. Mal­heu­reu­se­ment, il y a parmi eux un nombre consi­dé­rable d’auteurs de science-fiction ; ces der­niers se sont avé­rés le groupe lit­té­raire le plus conser­va­teur et le plus agressif.

Quant à l’Ukraine, je suis membre du Pen Cen­ter ukrai­nien qui coor­donne à pré­sent la résis­tance cultu­relle, et je suis per­son­nel­le­ment enga­gée dans la pro­mo­tion de la poé­sie ukrai­nienne auprès des lin­guistes occi­den­taux. Je mets en contact des auteurs avec des tra­duc­teurs, je par­ti­cipe à des émis­sions de radio, je donne des inter­views, etc. Je pense que c’est très impor­tant, en ce moment, de don­ner la parole aux poètes ukrai­niens : la poé­sie est l’art de la réponse rapide ; il y a déjà une masse énorme de textes sur la guerre.

Nous savons que la cen­sure se dur­cit de plus en plus en Rus­sie. Pensez-vous que vous-même et d’autres écri­vains russes de valeur ris­quez d’être inter­dits de publi­ca­tion, qu’il s’agisse de faire paraître des textes dans des pério­diques ou de publier des livres ?

Bien sûr, ils risquent d’être inter­dits de publi­ca­tion. En Rus­sie, il était déjà pos­sible de per­sé­cu­ter le pré­tendu “extré­misme“ même avant la guerre ; la semaine der­nière, les lois sont deve­nues encore plus dures, et l’on a ins­tauré la cen­sure mili­taire, concrè­te­ment par­lant – même si là-bas, on n’appelle pas cette guerre une “guerre“, mais une “opé­ra­tion spé­ciale“. Je sais per­ti­nem­ment que beau­coup de mes amis et de mes connais­sances ont osé pro­tes­ter, et qu’ils ont été dis­per­sés très dure­ment, ou arrê­tés, ou licen­ciés. Pour ce qui me concerne, je ne suis plus là-bas – ici, la situa­tion est dan­ge­reuse aussi, mais elle est bien différente.

Quel est votre quo­ti­dien à Odessa depuis le début de la guerre ? Arrivez-vous à écrire ?

Pour écrire, on a besoin de concen­tra­tion. C’est très dif­fi­cile de se concen­trer quand on suit constam­ment les infor­ma­tions, ou qu’on est obsédé par les canon­nades et les sirènes qui signalent les raids aériens. Tout ce que je peux pro­duire, ce sont des textes comme celui-ci, rien de plus. Mais Odessa vit une vie rela­ti­ve­ment nor­male, il y a de la nour­ri­ture dans les super­mar­chés, même si elle est moins abon­dante qu’auparavant, les gens pro­mènent leurs enfants et leurs chiens, les éboueurs s’occupent des pou­belles, les trans­ports publics fonc­tionnent et peu de gens font atten­tion aux tirs qui viennent du large. Certes, il y a un couvre-feu, l’alcool est pro­hibé et tout le centre-ville est bar­ri­cadé. C’est un spec­tacle très étrange ; on dirait une ins­tal­la­tion. Nous avons un très beau centre ville, qui res­semble au bou­le­vard des Capu­cines à Paris.

Auriez-vous un mes­sage à trans­mettre aux lec­teurs et aux écri­vains fran­çais ?

S’il vous plaît, sou­te­nez l’Ukraine comme vous le pou­vez. Elle se bat du côté de la lumière.

Envisagez-vous de retour­ner en Rus­sie après la fin de la guerre, qu’on espère pro­chaine ?

Non. C’est une période de tur­bu­lences, mais j’espère pou­voir res­ter ici. C’est mon pays et il est beau. Hélas, si je parle l’ukrainien assez bien pour pou­voir com­mu­ni­quer aisé­ment, je ne suis pas capable d’écrire des textes lit­té­raires dans cette langue ; mais il me semble que ce n’est pas ce qui compte le plus actuellement.

Que pourrions-nous faire pour vous aider, nous qui tra­vaillons dans la presse lit­té­raire ou dans le domaine de la culture en France ?

Je pense que les gens accordent déjà de l’attention à l’Ukraine, c’est suf­fi­sant. C’est très impor­tant de com­prendre que c’est un pays en soi — pas sim­ple­ment une part qui s’est déta­chée d’un ensemble-, un pays qui a sa propre culture et sa propre his­toire, ter­rible, belle et san­glante. Sa culture est unique. Il y a beau­coup d’auteurs inté­res­sants en Ukraine ; je suis sûre que les édi­teurs étran­gers vont leur accor­der de l’attention désor­mais, et cela, c’est formidable.

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par agathe de las­tyns pour le litteraire.com le 11 mars 2022.