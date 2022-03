Anne Longuet Marx, Le Soleil et l’Envol — Simone Boisecq & Karl-Jean Longuet

La pré­sence sen­sible primitive

Avec ce livre, la mono­gra­phie prend un tour par­ti­cu­lier. Le couple des sculp­teurs Karl-Jean Lon­guet (1904–1981) et Simone Boi­secq (1922–2012) est effet (d)écrit par leur fille.

Pour autant, le récit fami­lial et l’hommage de l’héritière à ses parents ne perdent en rien la puis­sance de l’analyse de deux oeuvres conjointes.

Après leur ren­contre dans l’immédiat après-guerre, les deux créa­teurs vont être des membres à part entière du bou­le­ver­se­ment de la sculp­ture avec la confron­ta­tion à l’abstraction du signe de la figure. Comme et à la suite de Klee et Bran­cusi, le couple est à la recherche de la pré­sence sen­sible pri­mi­tive.

Le but est d’offrir un temps autre aux volumes. Et les deux créa­teurs deviennent les alter ego des Ubac, Stahly, Etienne Mar­tin, Gilioli, Ger­maine Richier.

Karl-Jean Lon­guet part d’une réflexion sur le corps et l’arbre pour, par l’abstraction et décons­truc­tion, atteindre un dépouille­ment. Sans jamais renon­cer au signe, à la figure, il a inventé ce que le frère de l’artiste — René Blan­chot — appel­lera une “sculp­tar­chi­tec­ture” avec l’ambition de créer une jonc­tion entre le lan­gage de Rodin et celui de Brancusi.

Simone Boi­secq, quoique plus jeune, a quelque peu devancé son com­pa­gnon en décou­vrant à Londres la sculp­ture d’avant-garde de Moore et Hep­worth.

Elle s’engage dans la même voie et dans une lutte avec la matière pour “se battre contre quelque chose d’aussi dur que moi, maté­riau contre maté­riau” (écrit-elle) et ce, dans un retour aux arts primitifs.

En ouvrant l’atelier fami­lial, Anne Lon­guet Marx prouve com­ment la matière trans­for­mée en vie et pure pré­sence reste l’axe majeure de ces deux oeuvres. Quoique de deux géné­ra­tions dif­fé­rentes, les créa­teurs ont uni leur des­ti­née au sein d’une aven­ture for­melle de rare inten­sité.

Cha­cun y garde son lan­gage mais tous les eux tou­chèrent la matière comme elle-même les toucha.

jean-paul gavard-perret

Anne Lon­guet Marx, Le Soleil et l’Envol — Simone Boi­secq & Karl-Jean Lon­guet, Ate­lier Contem­po­rain, Stras­bourg, 2022, 208 p. — 30,00 €.