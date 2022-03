Christophe Honoré, Le ciel de Nantes

« Le cinéma impossible »

Les Soli­taires Intem­pes­tifs publient en 2021 la pièce de Chris­tophe Honoré, Le Ciel de Nantes qui sera créée rapi­de­ment au théâtre en mars de la même année dans une mise en scène de son auteur.

Pièce pour 4 hommes et 3 femmes : cinq fan­tômes de la propre famille de C . Honoré : KiKi, la grand-mère nan­taise défunte, Clau­die Puig, sa tante défe­nes­trée, Roger Thi­maux sui­cidé, Jacques Puig, mort à la suite d’un can­cer, Puig, le grand-père cata­lan banni de tous et deux vivants, Honoré en per­son­nage de lui-même et Marie-Dominique Honoré, sa mère.

Il semble bien qu’une fois encore le Théâtre soit affaire de famille comme si cette sphère à elle seule disait tout le tra­gique de l’existence humaine. La confron­ta­tion avec les guerres ; celle qui en ouver­ture de la pièce, bom­barde Nantes en 1943, tue le pre­mier mari de Kiki, puis celle plus récente, en Algé­rie qui fait de Roger, un sol­dat du contin­gent aux prises avec la torture.

La famille, c’est aussi les couples qui se déchirent jusqu’à la vio­lence phy­sique. Puig, le second mari de Kiki, illustre cette part d’ignominie intime. La mort, aussi, vio­lente de ceux qui se sui­cident : Clau­die, qui après avoir raté son pre­mier sui­cide par­vien­dra à se don­ner la mort et son oncle Roger qui, s’enfermant dans des toi­lettes, se tirera une balle dans la bouche.

Morts tou­jours, celle du père de Chris­tophe dans un acci­dent de la route en 1985 ou celle de son cou­sin ger­main, Fré­dé­ric, jun­kie emporté par le sida… Et puis mal­gré cette noir­ceur, quelques petites joies d’une famille de milieu popu­laire, dan­sant sur Spa­cer de Sheila, chan­tant du Julio Igle­sias ou du Joe Das­sin ou sou­te­nant le club de foot local, fumant beau­coup et buvant aussi.

Honoré, jus­te­ment, se heurte à cette ques­tion de l’écriture pos­sible de l’histoire de sa famille du côté de sa mère. Faire un film ou plu­tôt écrire une pièce ? Il est à la fois écri­vain et homme de cinéma depuis long­temps déjà. Son texte d’ailleurs est comme un labo­ra­toire de ce ce choix dif­fi­cile et dou­lou­reux.

Le décou­page de la pièce reprend le mot séquences, élé­ment fon­da­men­tal du lan­gage ciné­ma­to­gra­phique. La didas­ca­lie inau­gu­rale écrite à la pre­mière per­sonne évoque « un cinéma aban­donné. Presque tous les fau­teuils ont dis­paru, la moquette a été arrachée. »

Ainsi le décor théâ­tral sera-t-il celui d’une salle de cinéma déjà en ruines, fai­sant face à la salle des spec­ta­teurs dont le fond de scène sera un écran mobile baissé ou relevé. Face à face des deux arts. Le cory­phée est incarné en quelque sorte par le cinéaste-personnage, dou­ble­ment met­teur en scène qui, dans un film, serait sans doute une voix off : il raconte cer­tains épi­sodes de la vie de la famille sous la forme fré­quente du mono­logue.

Il veut sou­mettre son cas­ting (il n’a retenu que cer­tains membres de cette nom­breuse famille dans la dis­tri­bu­tion) à ceux qui, entre morts et sur­vi­vants, règlent plus ou moins leurs comptes. Les dia­logues ont sou­vent des airs de combat.

Il avoue d’ailleurs son inca­pa­cité à tour­ner ce film-là, ce film qui parle des siens, qui parle de gens simples et pas des bour­geois qui hantent sa vraie fil­mo­gra­phie. Il ne trouve pas les acteurs qui puissent incar­ner ses proches. L’autobiographie semble échap­per à cette langue des images et pas au lan­gage dra­ma­tique.

Rendre pos­sible ce film serait en vérité un acte de tra­hi­son. Il ne reste plus que des « essais fan­tômes » à leur mon­trer ou à la fin de la pièce de vieilles pho­tos comme celles qui rem­plissent les albums de famille.

La der­nière séquence de la pièce porte de le titre d’une chan­son de Lou Reed, dans l’album The Raven, Vani­shing act. It must be nice to disap­pear… Il ne reste plus qu’à dis­pa­raître. Ainsi le per­son­nage de Chris­tophe reprend-il une der­nière fois la parole. Et de redire, sur le mode des adieux défi­ni­tifs, l’impossibilité « d’imprimer quelque chose sur la pel­li­cule ».

Les morts s’évanouissent hors du pla­teau : l’écran est blanc et la salle-décor enfin déserte. Chris­tophe et sa mère, les der­niers vivants, demeurent face aux spectateurs.

L’écran vide de l’impossible film der­rière eux et le pla­teau plongé dans le silence des mots du théâtre.

Noir.

marie du crest

Chris­tophe Honoré, Le ciel de Nantes, Les Soli­taires Intem­pes­tif, 2021 — 15,00€.

Chez le même édi­teur : Dear Pru­dence, col­lec­tion jeu­nesse, 2022.