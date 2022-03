Hervé Martin, Origines du poème

Percer le silence et l’oubli

Hervé Mar­tin pour­suit sa quête des com­men­ce­ments. Et ce, non sans gra­vité notam­ment — entre autres “Pour libé­rer le corps / des stig­mates des yeux / posés sur l’enfant / au plus seul du lit”.

Cela ne va pas sans heurts et le poème se révèle un “puzzle”. Il s’agit de retrou­ver une essence, une éner­gie même si à mesure que le temps passe elle se perd.

Mais il s’agit tou­jours de mar­cher vers “l’horizon des jours” même au coeur de la nuit. Cela revient à effa­cer nos spectres, faire res­sur­gir ce “rien / que tu pos­sèdes en entier” et qui fait ce que nous sommes.

His­toire de ne pas som­brer en épave quitte — et par les mots — à inven­ter des châ­teaux en Espagne.

L’ori­gine du poème devient un par­cours de vie dont il est aussi sa genèse reprise et d’une cer­taine manière cor­ri­gée.

Bref, il convient sans cesse d’ouvrir une porte quel qu’en soit le risque — un peu comme chez Kafka.

A force, la suc­ces­sion des années pèse mais néan­moins des images reviennent : elles servent, sinon de totem, du moins de moyen de trou­ver des repères là où les mots tentent de per­cer le silence et l’oubli.

Tout cela remue mais c’est ainsi qu’une der­nière porte s’ouvre contre le néant et pour “vivre le monde”.

Encore.

jean-paul gavard-perret

Hervé Mar­tin, Ori­gines du poème, Edi­tions Au Sal­vart, Vieille-Eglise-en-Yvelines, 2022, 68 p. — 12,00 €.