Philippe Pache, La fin du Calvaire (exposition)

Tenta­tion de présence

Avant de quit­ter son ate­lier (rue du Cal­vaire) où il tra­vailla 30 ans, Phi­lippe Pache y a pro­cédé à la fois à une vue d’ensemble et une revue de détails.

Le tout dans ses jeux de lumière en noir et blanc grâce à 30 de ses modèles qui lui per­mirent d’ouvrir des abîmes entre l’images et son sujet.

Mais d’où part ce regard ? La ques­tion de l’origine est en effet impor­tante car elle pose autre­ment le pro­blème du fran­chis­se­ment de la fron­tière de l’intime et donc de l’érotisme qu’il fait éclore.

Pour Phi­lippe Pache, elle se situe là où toute pré­sence reste en attente de ten­ta­tion de pré­sence, au moment où rien n’arrive encore, où tout est en sus­pens et ce jusqu’à ce que les por­traits de tels “fan­tômes” deviennent nos hôtes.

Pulvé­ri­ser l’évidence com­mence donc avec cette ques­tion — à cha­cun ensuite d’opérer sa défor­ma­tion ima­gi­naire. Mais le secret n’est pas de savoir com­ment le regar­deur se laisse aller à l’image mais com­ment l’envie d’image s’empare du secret et com­ment s’engendre ce point de départ, déclic du déclic.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Pache, La fin du Cal­vaire, Gale­rie Kri­sal, 25 Rue du Pont-Neuf 1227 Carouge – Genève, Suisse, du 10 au 26 mars 2022.