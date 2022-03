Denis-Pierre Filippi & Vincenzo Cucca, Colonisation – t.06 : “Unité Shadow”

Quand l’ennemi à des coups d’avance

Une civi­li­sa­tion extra­ter­restre, les Atils, donne à l’humanité, au XXIIIe siècle, les moyens de colo­ni­ser de nom­breux mondes. Cepen­dant, des vais­seaux par­tis en explo­ra­tion avant ce contact, res­tent introu­vables. Per­dus dans l’espace, ils sont des proies pour des contre­ban­diers et les objets d’un enjeu assez mys­té­rieux pour des pré­da­teurs.

Pour retrou­ver ces nefs per­dues, la Confé­dé­ra­tion a créée une struc­ture dénom­mée L’Agence qui a pour mis­sion de sillon­ner l’univers pour les retrou­ver avant les autres. Une des équipes est com­man­dée par Milla, une jeune femme énergique.

Ce nou­vel épi­sode s’ouvre quand Silloë explique au com­man­der Atil l’attaque du vais­seau ami­ral par des Écu­meurs menés par Ray­lan, et le sacri­fice de son père, celui de nom­breux agents. Le com­man­der pense à un com­plot et sup­pose que cer­tains de ses sem­blables y sont mêlés.

Dans l’ombre de la pla­nète Cas­sandre, Cla­rence et ses équi­piers tentent de com­prendre com­ment Ray­lan a pu s’emparer de don­nées sen­sibles. Ils se lancent sur ses traces mais ils ont tou­jours un coup de retard.

Dans la base secrète Sha­dow, Milla et ses col­lègues retrouvent une scien­ti­fique de la cel­lule Epsi­lon. Elle est la res­ca­pée d’une attaque. Le reste des membres sur­vi­vants a pu fuir. Celle-ci émet, cepen­dant, des doutes sur la sur­vie de ses amis et révèle, avec réti­cence, le contenu de leurs tra­vaux. Ceux-ci por­taient sur le vac­cin uni­ver­sel donné par les Atils, un vac­cin qui a per­mis d’éradiquer la majo­rité des mala­dies humaines, mais pas que…

Le scé­na­rio de Colo­ni­sa­tion rebon­dit de belle manière. Denis-Pierre Filippi donne un coup d’accélérateur à un récit déjà riche en actions et rebon­dis­se­ments. Il mul­ti­plie de nou­velles pistes et le déve­lop­pe­ment d’intrigues secon­daires. Les prin­ci­paux héros ont fort à faire face à de nou­veaux dan­gers. Le scé­na­riste n’hésite pas à sacri­fier des per­son­nages, inté­grant de nou­veaux pro­ta­go­nistes.

Avec cette série, Denis-Pierre Filippi pro­pose une science-fiction moderne incluant des don­nées poli­tiques très actuelles et des notions philosophiques.

Le des­sin de Vin­cenzo Cucca est réa­liste, très réa­liste. Il offre des planches remar­quables par la pré­ci­sion du trait, le souci du détail et l’imagination très fer­tile dont il fait preuve pour pro­po­ser une faune par­ti­cu­liè­re­ment mena­çante, une flore exu­bé­rante et des vues superbes de l’espace et des pla­nètes. Ses per­son­nages sont justes tant dans leurs expres­sions que dans leurs ges­tuelles.

La mise en cou­leurs toniques, aux teintes dyna­miques, de Fabio Mari­nacci rehausse, s’il en était besoin, un gra­phisme de belle qualité.

Avec ce nou­vel opus, la série Colo­ni­sa­tion gagne encore en inté­rêt. Ce récit de science-Fiction se déploie de belle manière avec un scé­na­rio enri­chi de nou­velles perspectives.

serge per­raud

Denis-Pierre Filippi (scé­na­rio), Vin­cenzo Cucca (des­sin) & Fabio mari­nacci (cou­leur), Colo­ni­sa­tion – t.06 : Unité Sha­dow, Glé­nat, coll. “24x32”, février 2022, 48 p. – 14,50 €.