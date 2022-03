Christophe Tarkos, Le Kilo et autres inédits

Un sacré ménage dans nos attrac­tions poé­tiques et littéraires

On se sou­vient de l’ “auto­bio­gra­phie” suc­cincte que Chris­tophe Tar­kos écri­vit : “Je suis né en 1963. Je n’existe pas. Je fabrique des poèmes. // 1. je suis lent, d’une grande len­teur // 2. inva­lide, en inva­li­dité // 3. séjours régu­liers en hôpi­taux psy­chia­triques depuis 10 ans”.

Voici 18 ans que le poète a dis­paru et ce volume de poèmes, textes et des­sins, entiè­re­ment inédits, est un événement.

Il est dû aux recherches effec­tuées dans les fonds des archives Tar­kos de l’IMEC, des col­lec­tions pri­vées et celles du Frac Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Ce sont pour une part de véri­tables livres qui ont été décou­verts : “Le Kilo”,” La Terre”, “Fer­me­ture” n’avaient jamais été publiés.

L’ouvrage se com­plète de poèmes et textes de per­for­mances, tou­jours inédits, d’une sélec­tion de lettres et de notes de tra­vail dans les­quelles Tar­kos fait part à ses des­ti­na­taires de ses pro­jets d’écriture et enfin de 50 des­sins et dessins-poèmes, inédits également.

Tarkos pro­pose un sacré ménage dans nos attrac­tions poé­tiques et lit­té­raires. Tout dépote au plus haut point loin de la pleur­ni­che­rie roman­tique. L’auteur savait com­bien la solen­nité saoule mais ne rend jamais ivre pour autant. Et il ne nous rend jamais dupes de fadeurs convenues.

Bref, le poète a déchiré le voile des hâbleurs impé­ni­tents dont le logos ne cache que le vide.

jean-paul gavard-perret

Chris­tophe Tar­kos, Le Kilo et autres inédits, édi­tion éta­blie par David Chris­tof­fel & Alexandre Mare, P.O.L édi­tions, Paris, 2022, 800 p. — 32,00 €.