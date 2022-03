Joan Didion, Pour tout vous dire

Fin de série

Joan Didion (1934–2021) avait depuis long­temps, aux Etats-Unis, un sta­tut de jour­na­liste et roman­cière des plus remar­quables et ins­pi­ra­teurs.

Curieu­se­ment, elle resta peu connue en France (même après plu­sieurs tra­duc­tions de romans publiées par des mai­sons d’édition impor­tantes) jusqu’en 2007, où le récit auto­bio­gra­phique L’Année de la pen­sée magique lui valut un suc­cès consi­dé­rable et le prix Médi­cis essai.

Son der­nier livre est un recueil d’articles qui ont paru dans la presse entre 1968 et l’an 2000. A sa lec­ture, on ne sau­rait s’empêcher – sachant que l’état de santé de Didion s’était for­te­ment dégradé ces der­nières années – de soup­çon­ner que l’autrice n’avait plus le degré d’exigence qui la carac­té­ri­sait aupa­ra­vant, ou qu’elle a dû se résoudre, pour des rai­sons maté­rielles, à lais­ser réédi­ter des textes dont un grand nombre font pen­ser à des fonds de tiroir.

De fait, le niveau d’ensemble de ce volume est si net­te­ment infé­rieur à celui des ouvrages pré­cé­dents du même type, publiés au fil des meilleures années de Didion, qu’on a l’impression qu’il contient tout ce que l’autrice consi­dé­rait naguère comme voué à l’oubli pour n’être pas assez réussi.

Le cas le plus rap­pant est celui du pre­mier article, “Ali­cia et la presse under­ground“, basé sur des obser­va­tions super­fi­cielles et sur des réflexions qui ne le sont pas moins. Le choix de pla­cer ce texte en ouver­ture du recueil est par­ti­cu­liè­re­ment contre­pro­duc­tif pour le public fran­çais qui ignore – natu­rel­le­ment – tout ou presque des jour­naux amé­ri­cains évo­qués.

Cepen­dant, le volume contient aussi des cha­pitres bien plus réus­sis, comme “Une lettre de refus“, “Pour­quoi j’écris“ et “Racon­ter des histoires“.

Je conseille aux lec­teurs qui connaissent bien Didion de com­men­cer par ceux-ci, et de consi­dé­rer le reste d’un œil clé­ment, comme on peut le faire pour les textes inabou­tis qu’on trouve dans les œuvres com­plètes d’un grand écri­vain.

Quant aux lec­teurs qui ne connaissent pas encore Didion, mieux vaut com­men­cer à la lire par ses deux chefs-d’œuvre roma­nesques : Un livre de rai­son et Mau­vais joueurs.

agathe de lastyns

Joan Didion, Pour tout vous dire, tra­duit de l’anglais (Etats-Unis) par Pierre Demarty, Gras­set, jan­vier 2022, 220 p. – 17,00 €.