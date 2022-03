Henri Droguet, Toutes affaires cessantes

Sans tam­bour ni trompette

Henri Dro­guet une nou­velle fois met sa poé­sie en clique et en quête de celles et ceux que nous sommes. Le poète est lucide : nous ne méri­tons pas d’encyclique.

Au mieux, le mâle est merle albi­nos et sous ses che­veux mous­seux la femme fait des crêpes avant que peut-être les deux grimpent au rideau.

Pour être tout à fait hon­nête, Dro­guet ne le dit pas impli­ci­te­ment car il a mieux à faire en char­cu­tier de la cause poé­tique découpé en 5 por­tions et plu­sieurs séquences. L’homme de l’ouest, fidèle aux atlan­tiques cra­chins, pour­suit son tra­vail d’arpenteur entre bar­dane et anis étoilé et com­mence à connaître des ans les outrages

Rai­son de plus pour réa­li­ser tout ce que la par­tie (impor­tante) de son oeuvre chez Gal­li­mard induit. A savoir, un che­min de halage où le réel est sans cesse méta­mor­phosé par une magie ver­bale aussi drôle (sou­vent) que pré­cieu­se­ment roturière.

Maître absolu du voca­bu­laire et de sa musique, Dro­guet crée une poé­sie très ori­gi­nale, à la fois proche et loin­taine si bien que le réel tel qu’il trans­formé est déhan­ché. Qu’il pleuve sur un linge étendu et qu’un chien tousse n’assèchent pas le verve de Dro­guet. Bien au contraire.

D’où l’importance d’une oeuvre qui, sans tam­bour ni trom­pette, demeure essen­tielle par sa magie du verbe. L’ex “avor­ton jubi­lant” est tout sauf un faus­saire. N’existe pas chez lui le moindre faux air.

Et le vent de la mer n’efface en rien les mots qui s’envoient en l’air pour le bien que ça fait.

jean-paul gavard-perret

Henri Dro­guet, Toutes affaires ces­santes, Gal­li­mard, coll. Blanche, Paris, 2022, 88 p. — 12,00 €.