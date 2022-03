Changer l’eau des fleurs (Valérie Perrin / Caroline Rochefort , Salomé Lelouch & Mikaël Chirinian)

Vire­vol­tante com­pa­gnie des gisants

La pre­mière réplique, longue, répé­ti­tive, pré­sente de façon iro­nique les habi­tants du lieu : Vio­lette Tous­saint, la gar­dienne zélée du cime­tière d’une bour­gade per­due dans les ter­ri­toires, donne de façon ellip­tique les élé­ments de sa bio­gra­phie qui l’ont conduite à s’installer dura­ble­ment en com­pa­gnie des gisants.

Le mono­logue de Vio­lette est scandé par les évo­ca­tions des défunts, de leurs visi­teurs, régu­liers ou occa­sion­nels. L’un d’entre eux, com­mis­saire de police, revient sou­vent pour des rai­sons per­son­nelles ; entre lui et la gar­dienne, se nue un étrange jeu. Cha­cun se met à se mêler de l’autre, avec plus ou moins de mal­adresse. Sur des chan­sons de Charles Tre­net, l’écriture sen­sible et déli­cate de Valé­rie Per­rin est bien mise en valeur.

Finale­ment, l’adaptation de son roman à suc­cès pro­cède d’une sélec­tion des moments les plus inci­sifs, ceux qui retracent les deux his­toires d’amour de la vie de Vio­lette, sans exclure des moments médi­ta­tifs concen­trés sur le rap­port à la mort, mais pas­sant outre le rap­port à la terre – le jar­di­nage – ainsi que le rap­port à la vie – la nour­ri­ture des chats.

Par le biais de révé­la­tions de non-événements, s’explicitent peu à peu des drames qui s’enchaînent comme dans un polar. A tra­vers l’évocation des figures des défunts, on par­vient à consti­tuer une réflexion sur la vie, cette suite d’incidents aux accents d’accidents.

C’est un public bien­veillant, fidèle à Valé­rie Per­rin, ini­tia­le­ment amusé et fina­le­ment conquis qui applau­dit les comé­diens de ce spec­tacle accompli.

chris­tophe giolito

Chan­ger l’eau des fleurs

Adap­ta­tion du roman de Valé­rie Per­rin par Caro­line Roche­fort et Mikaël Chirinian

Mis en scène par Salomé Lelouch et Mikaël Chirinian

Avec Caro­line Roche­fort, Mor­gan Perez et Mikaël Chi­ri­nian, en alter­nance avec Jean-Paul Bezzina.

Scé­no­gra­phie : Del­phine Brouard ; créa­tion sonore et musi­cale : Pierre-Antoine Durand ; créa­tion lumières : Fran­çois Lene­veu ; vidéo : Mathias Del­fau ; affiche : Pierre Bar­rière ; assis­tante mise en scène : Jes­sica Berthe ; régie géné­rale : Nathan Seb­bagh ; presse : Switch Agency – Mat­thieu Clée ; pro­duc­tion : Théâtre Lepic, Matrio­shka Pro­duc­tions, Les Films 13, Ate­lier Théâtre Actuel et Bea­ver Films.

Au théâtre Lepic, 1, ave­nue Junot – 75018 Paris

Du mer­credi au ven­dredi à 21h, le samedi à 19h et à 21h, le dimanche à 16h, durée 1h15.