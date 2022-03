Dom Juan (Molière / Emmanuel Daumas)

Un Dom juan à cru

Dans une confi­gu­ra­tion où le public est ins­tallé sur deux gra­dins qui se font face, le Vieux Colom­bier pré­sente une scène vide, dépouillée, offerte. C’est la musique, ce sont les lumières qui annoncent le début du spec­tacle et qui en consti­tuent le rythme et d’une cer­taine manière la teneur. Une pro­ces­sion fait le tour du pla­teau. Avec des gestes doux mais déter­mi­nés, Dom Juan désha­bille Elvire et l’emmène. Elle est sor­tie du droit che­min.

Les dia­logues pré­sen­tés sur une scène vide deviennent des pro­pos inti­mistes qui engagent les comé­diens dans des rôles de com­po­si­tion à cru. Ainsi Sté­phane Varu­penne, empreint d’un savou­reux déta­che­ment, iro­nique, a-t-il le sar­casme léger, tan­dis que Laurent Laf­fitte, sou­ve­rain, incarne un Dom Juan sûr et tranquille.

Le pro­pos est pré­senté sur le ton de la comé­die ; mais il a un carac­tère baroque, pour ce qu’il pro­cède du choix d’insister sur l’aspect méta­phy­sique de la pièce : l’invocation inces­sante du ciel, le rap­port de Dom Juan à la morale, l’allégation per­ma­nente de l’authenticité des décla­ra­tions. Les miroirs sur les côtés de la scène dupliquent sou­vent les images des per­son­nages.

La scé­no­gra­phie tient de la série qui filme les acteurs au plus proche, dans leurs hési­ta­tions comme dans leurs élans. Un final pré­senté en céré­mo­nial funèbre et sec­taire, mon­trant le héros en proie aux affres de forces incon­nues. Une mise en scène ori­gi­nale, qui offre aux comé­diens l’occasion d’illustrer brillam­ment leur art : quand on n’a que les corps à regar­der, il n’est plus ques­tion que d’âme.

chris­tophe giolito

Dom Juan

de Molière

Mise en scène Emma­nuel Daumas

Avec Alexandre Pav­loff, Sté­phane Varu­penne, Jen­ni­fer Decker, Laurent Lafitte, Adrien Simion

Scé­no­gra­phie et cos­tumes Radha Valli ; lumières Bruno Mar­sol ; son Domi­nique Bataille ; maquillages et per­ruques Cécile Kret­sch­mar ; col­la­bo­ra­tion artis­tique Vincent Deslandres.

Au Théâtre du Vieux-Colombier, Comédie-Française, 21 rue du Vieux Colom­bier, 75006 Paris

du 29 jan­vier au 6 mars 2022 ; durée 2h15.

https://www.comedie-francaise.fr/fr/evenements/dom-juan-u1mf3c

Comé­die en 5 actes

Date de créa­tion de l’œuvre : 15 février 1665 au Théâtre du Palais-Royal

Date de créa­tion à la Comédie-Française : 15 jan­vier 1847 à la Salle Riche­lieu

813 repré­sen­ta­tions de l’œuvre par la Comédie-Française depuis la création

Nou­velle pro­duc­tion ; mise en scène dans un dis­po­si­tif bifrontal.