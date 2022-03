Fabienne Lorant (Odeurs de bestiaires ) congolaise blanche — entretien

Fabienne Lorant prouve que sous cer­tains masques demeurent des pro­fon­deurs cachées. L’auteure n’est pas une simple machine à écrire des fan­tasmes. Son lan­gage est moins un jeu qu’une réflexion où bien des choses sur­gissent.

Et si l’amour (ou ce qui s’en rap­proche dans cer­tains actes pre­miers) garde une place appa­rem­ment cen­trale, la liberté du dis­cours fait que bien des rôles se brouillent et s’échangent. L’outrageuse ouvra­geuse du sexe trans­forme ou cap­ture les écrans qui ne donnent que des ersatz visuels en trans­for­mant le monde en espace vir­tuel.

Elle prouve com­bien des don­nées appa­rem­ment ano­dines créent un jeu per­vers aux consciences voire à l’inconscient dont elle s’empare dans un tra­vail de jouis­sance. Existe dans une telle oeuvre un tra­vail de résis­tance ori­gi­nale qui met l’artiste dans le clan des irré­gu­liers belges de la langue.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

La pres­cience de l’expresso que je vais me faire cou­ler. L’arôme du café moulu, cou­sin du pain grillé. La trombe éphé­mère qui sur­git de la tasse. La légère sen­sa­tion de brû­lure à la pre­mière gor­gée. Puis l’amertume qui se déploie en saveurs de fruits interdits.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Mes parents, éle­veurs, étaient très occu­pés. Nous habi­tions en pleine cam­pagne. J’étais fille unique et la soli­tude était ma seule com­pagne à part le chien. Enfant, je ne par­ve­nais pas me pro­je­ter dans un ave­nir autre que le train-train quo­ti­dien. Mes rêves dor­maient dans les hautes herbes, tapis au pied des bottes de foin.

A quoi avez-vous renoncé ?

Il fut un temps où je me lan­çais dans des cho­ré­gra­phies bien déjan­tées, où je dan­sais jusqu’à m’en étour­dir. Je n’arpente plus les pistes, et ce n’est pas une ques­tion d’âge. Je ne sillonne plus, non plus, les ruelles et les sen­tiers. Je perds petit à petit la capa­cité de mar­cher, à cause d’un cade­nas blo­qué dans mon bagage géné­tique. Cou­rir est un droit que la nature me confisque après m’avoir octroyé la bou­geotte. C’est par­fois cli­vant. A quel stade, à quel moment, en fonc­tion de quoi l’immobilité deviendra-t-elle insup­por­table? C’est une ques­tion que je me pose. J’y apporte des réponses concrètes au jour le jour, notam­ment en écrivant.

D’où venez-vous ?

De Liège, en Bel­gique. Je suis Wal­lonne et fran­co­phone. Cela veut dire qu’en dehors de la carte d’identité et de quelques règles de droit qui dif­fèrent, je me sens Fran­çaise à 99%. A part quelques idio­syn­cra­sies, je parle, je lis, j’écoute, je regarde « fran­çais ». Dire sep­tante et nonante ne pro­cède que du bon sens. Nous sommes nom­breux, ici, à suivre la pré­si­den­tielle comme si nous étions concer­nés. Moins una­nimes, peut-être, à espé­rer voir la Wal­lo­nie deve­nir un ter­ri­toire fran­çais, a for­tiori à la suite de la cam­pagne en cours. La Bel­gique compte trois com­mu­nau­tés où la domi­nante, en popu­la­tion et en ratio du PIB, est fla­mande. Nos par­lers, nos modes et niveaux de vie divergent. Nos opi­nions poli­tiques aussi. Tan­dis que le nord penche, par­fois très dan­ge­reu­se­ment, vers les droites, le sud est tou­jours réso­lu­ment ancré à gauche. Il faut éga­le­ment sou­li­gner que la région wal­lonne est pro­fon­dé­ment mode­lée par sa très impor­tante com­mu­nauté ita­lienne. A Liège, où je vis, et à Char­le­roi, d’où je viens, plus d’un citoyen sur quatre est ori­gi­naire de la pénin­sule. Un repas de roi, ici, c’est un repas italien.

Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

Mes parents étaient de jeunes enfants au moment où les nazis déclen­chaient la 2e guerre mon­diale. Leurs plaies sont res­tées ouvertes, comme chez tous ceux qui ont connu ces années, et perdu des pères, des soeurs, des frères. Mes parents, enfants bles­sés, se sont dotés d’une cara­pace. Comme la plu­part de ceux de ma géné­ra­tion, j’ai été édu­quée dans une forme de déni, de désaf­fec­tion empreinte d’insouciance. Les sou­ve­nirs ne se libé­raient qu’à la faveur de quelques verres, en fin de soi­rée, et là les ter­reurs, les dou­leurs et les ques­tions sans réponse repre­naient corps. En héri­tage, j’ai reçu un incon­so­lable deuil.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Par­tir à la chasse dans les tré­fonds du garde-manger. Cueillir quelque ver­dure. Se lan­cer dans une ris­sole à l’aventure. Ma recette pré­fé­rée, c’est celle de l’improviste à la boussole.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres écri­vains ?

Une anec­dote vécue. Nous sommes en 1980. Depuis quelques semaines, je suis étu­diante en jour­na­lisme. Un pre­mier exer­cice d’écriture des­tiné à éva­luer nos capa­ci­tés rédac­tion­nelles nous est sou­mis. Il s’agit de rédi­ger le compte-rendu de la céré­mo­nie d’ouverture de l’année aca­dé­mique. Un amas de retrans­crip­tions de dis­cours est dis­tri­bué. Copie « tapée à la machine », double inter­ligne, soixante signes par ligne, deux feuillets maxi­mum, à remettre au cours sui­vant. Quelques semaines plus tard, les cor­ri­gés nous sont ren­dus. Mon tra­vail est constellé de lignes ondu­lées, anno­tées du mot « ger­ma­nisme ». Le pro­fes­seur me demande, devant tout le groupe, si le fran­çais est ma langue mater­nelle. Je suis tou­jours une Bar­bare : je peux tran­cher, malaxer, dépe­cer, mettre à sac, jusqu’à ce qu’il ne reste plus un seul mot.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Jusqu’il y a peu, la notion d’image ne ren­voyait guère qu’à deux uni­vers, celui des sou­ve­nirs et celui de la repré­sen­ta­tion. Nous avons bas­culé dans le para­digme du palais des glaces. Le smi­ley et le pouce en l’air se sub­sti­tuent à la typo­gra­phie. Images volées, images tra­fi­quées, images « non conformes aux stan­dards de la com­mu­nauté », nous sommes des graines de pavot bras­sées dans un océan de pho­tos, hal­lu­ci­nées par les flots. Cepen­dant, la lettre n’a pas dit son der­nier mot puisque, dans les échanges quo­ti­diens, l’écrit prend le pas sur l’oral. Ces phé­no­mènes de glis­se­ment dans la com­mu­ni­ca­tion m’interpellent.

Pour répondre plus per­son­nel­le­ment, la toute pre­mière image gra­vée dans ma mémoire est celle de mes grands-parents, debout au pied de mon lit d’enfant ; ils me font tous deux « non » de la tête. L’image est muette mais ani­mée : un ancêtre du gif. Plus âgée, j’ai vécu une émo­tion extra­or­di­naire à la Gale­rie des por­traits, à Londres, à per­ce­voir des cen­taines d’yeux posés sur moi. Le regard que res­ti­tue le peintre est tel­le­ment plus vivant que celui que cap­ture une photo. Les images les plus fortes me viennent de la pein­ture. Seule la cou­leur inter­pelle, devant un Rothko. Elle est vibrante ; elle chante ; elle enve­loppe. Je bois la cou­leur pen­dant que, monu­men­tale, elle m’engloutit, elle m’avale. Nous ne sommes plus dans la repré­sen­ta­tion, ni dans le visuel. Sommes-nous tou­jours dans l’image ou bien hors cadre ?

Et votre pre­mière lec­ture ?

“Le Petit Larousse illus­tré”. Il n’y avait pas de livres chez moi, à l’exception de mau­vaises édi­tions pom­peu­se­ment reliées que mes parents avaient acquises, pour déco­rer le salon, auprès d’un mar­chand ambu­lant. Puis, j’ai trouvé un tré­sor dans le gre­nier. Au fond d’une armoire, se trou­vaient une dou­zaine de tomes de la Biblio­thèque verte ayant appar­tenu à ma mère. Il y avait La mare au diable et, sur­tout, plu­sieurs romans de Jules Verne. J’ai com­mencé à lire, sans plus jamais m’arrêter, avec Le rayon vert. Mon père me seri­nait : « Arrête de lire, rends-toi utile ! »

Quelles musiques écoutez-vous ?

Grâce aux Beatles, à Gene­sis, à David Bowie, j’ai acquis du voca­bu­laire et suis long­temps res­tée can­ton­née dans le réper­toire anglo-saxon de ma géné­ra­tion. Mais votre plu­riel me plaît, car l’étourdissante culture musi­cale des jeunes géné­ra­tion d’artistes leur per­met de trans­cen­der les notions de genres et de culture. Je vais régu­liè­re­ment fure­ter dans les blogs musi­caux et y déni­cher des inclas­sables comme Tunng ou The Divine Comedy. Il y a des panels sur­pre­nants mais féconds : Roe­de­lius et Mül­ler, Chris Thile et Brad Melh­dau, Die Anar­chis­tiche Aben­dun­te­rhal­tung, Hau­schka. Avec le sam­pling, les bruits de la rue, de la nature, les aboie­ments, les rires, s’intègrent dans la mélo­die et la ryth­mique. La musique s’imprègne d’une por­tion de quo­ti­dien. Elle devient pal­pable. La transe vocale de Keith Jarett durant son concert à Cologne. Le grin­ce­ment des pédales. Oui, j’aime aussi le piano… Donc, j’épingle ici un concu­bi­nage de pia­nistes, Riddles, de Ray Lema et Laurent Dewilde, sorti il y a envi­ron cinq ans. Deux per­son­na­li­tés très dif­fé­rentes, deux cla­viers qui s’interpellent, se pro­voquent, se répondent. Ce n’est pas un duo lubri­fié et de pré­mâ­ché, c’est plu­tôt une com­pé­ti­tion impro­vi­sée, un duel paci­fique d’où jaillit une ondée d’harmonies entre vingt doigts et quatre pieds.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

Je ne relis pas. Sauf quand je suis payée pour tra­quer la coquille. Il y a, cepen­dant, deux oeuvres vers les­quelles je reviens et revien­drai. La pre­mière, ce sont Les essais, de Mon­taigne, indi­gestes d’un seul trait, mais édi­tés de manière telle qu’on puisse s’y res­sour­cer à sa guise. Les fleurs du mal me parlent avec la même force qu’à mes vingt ans. Enfin — mais je mets le livre au pluriel-, com­ment ne pas citer les apho­rismes, et des auteurs belges comme Eric Dejae­ger, André Stas, Jean-Philippe Quer­ton ? Ce der­nier a eu la bonne idée de créer une mai­son d’édition vouée au genre. Il a aussi édité mes pre­mières fic­tions. Ils font sou­vent des lec­tures à haute voix, qu’ils appellent com­bats. Il s’envoient leurs apho­rismes à la tête. Des pen­sées rebon­dis­santes dis­til­lées en per­for­mance. Beau­coup plus riches que les tweets des célé­bri­tés! J’aime beau­coup les récits contés à haute voix et lire ou relire des his­toires à mon petit-fils de quatre ans.

Quel film vous fait pleu­rer ?

J’ai au moins deux rai­sons de pleu­rer en regar­dant Le sens de la fête de Tole­dano et Nakache. D’une part, Jean-Pierre Bacri y tient le pre­mier rôle. Sa pré­sence à l’écran me manque et man­quera. Il a endossé tous ses cos­tumes avec une sin­cé­rité explo­sive et pleine de nuances. Le film raconte une fête de mariage dans un châ­teau loué pour l’occasion. Tout tourne de tra­vers et va de mal en pis, au grand dam du maître de céré­mo­nie (Bacri), dépassé par les bourdes et les mau­vais tours de ses employés, et par des ratages aux­quels une panne d’électricité géné­rale apporte le point final. Le G.O. claque la porte, trahi, anéanti. On rit beau­coup. Aux larmes ? C’est une décli­nai­son réus­sie du thème du four qui, de plus, res­pecte le cane­vas clas­sique « un jour, un lieu, un fait». Les tor­rents cathar­tiques vont se déver­ser au moment du tableau final. Un immense tra­vel­ling, guidé par la musique d’Avishai Cohen nous ramène, à la nuit déjà bien avan­cée, en « zone sinis­trée ». Elle est trans­fi­gu­rée. Eblouis­se­ment de mille bou­gies après les ténèbres. La caméra monte un esca­lier monu­men­tal, et pénètre par une porte-fenêtre où un orchestre s’est impro­visé. Soi­rée feu de camp au palais. Noceurs au sep­tième ciel. Clair de lune de miel. Répa­ra­tion, récon­ci­lia­tion. Ce « dénou­re­tour­ne­ment » à la mise en scène hyper-théâtralisée fait pleu­rer d’émotion les chan­delles qui l’éclairent.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Si la ques­tion m’était posée de vive voix, je tra­dui­rais spon­ta­né­ment « qu’y voyez vous ? ». Plus on s’écarte du tain, et plus le champ s’élargit. Je vais répondre simul­ta­né­ment aux deux ques­tions. J’ai accro­ché, dans la salle de bains, une toile que j’ai peinte il y a quelques années. C’est un tra­vail sur le corps humain. Elle repré­sente ou, plu­tôt, elle évoque des tis­sus, des tubes, des grappes, des bulles. C’est peut-être l’autoportrait res­senti de mon intes­tin. Donc, quand je me regarde dans le miroir, ce que je vois est cette autre facette de moi-même que je ne pour­rai jamais obser­ver, sauf si je décide de me faire hara-kiri. Du reste, le matin au réveil, je pense que le miroir me reflète comme je suis, sens des­sus des­sous, la tête com­plè­te­ment à l’envers avec les che­veux qui pendouillent.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Je n’avais pas com­pris que l’institution dans laquelle je tra­vaillais réser­vait l’usage de ses valeurs fon­da­trices de créa­ti­vité et de liberté de pen­sée à une caté­go­rie des membres. Je m’adressais à mon patron en toute fran­chise et sin­cé­rité. Il m’a jugée rebelle, ce m’a valu défi­ni­ti­ve­ment le pla­card. Comme je crai­gnais une sanc­tion plus lourde, j’ai adressé mes pro­pos amers et vin­di­ca­tifs au réfri­gé­ra­teur. Ces lettres, j’ai osé les écrire mais pas les envoyer. Le réfri­gé­ra­teur les a conser­vées. C’était il y a vingt ans.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Petite, je me suis dis­til­lée un Congo per­son­nel, nourri par les récits que fai­saient de leur para­dis perdu les colons belges fraî­che­ment rapa­triés. L’évocation d’Elisabethville (Lubum­ba­shi) et la tona­lité de ce nom me fai­saient décol­ler. Les Belges ont long­temps sco­to­misé les réa­li­tés abjectes de la colo­ni­sa­tion, des mains cou­pées aux exploi­ta­tions minières escla­va­gistes, en pas­sant par l’assassinat de Patrice Lumumba. Ce sont sou­vent les roman­ciers, comme David Van Rey­brouck et son magis­tral Congo, une his­toire, ou Alain Lal­le­mand, avec L’homme qui dépeu­plait les col­lines, qui nous collent le nez contre le miroir. Ainsi Joseph Conrad dénonçait-il, bien avant tous ses contem­po­rains repor­ters, dans quel camp se tenait la plus pro­fonde des bestialités.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Serge Deles­caille, l’homme qui par­tage ma vie, est des­si­na­teur. Son trait est féro­ce­ment syn­thé­tique et ses ins­pi­ra­tions nomades : il peut cro­quer l’actualité puis zappe dans des registres beau­coup plus fan­tai­sistes, à l’instar d’un Sempé ou d’un Bosc. Mais le des­sin de presse, qui était un espace de liberté entiè­re­ment légi­time dans l’information, est en train de périr, expulsé de ses sup­ports. Ce n’est pas uni­que­ment à cause des cari­ca­tures et de l’attentat qui a décimé la rédac­tion de Char­lie. C’est sim­ple­ment parce que l’insolence et la désin­vol­ture n’ont plus la cote nulle part. La scène de l’humour, à quelques excep­tions près, ne dit pas autre chose. J’aime la langue de Jean Teulé, et la manière dont il dis­sèque au hachoir des petits moments d’histoire. J’aime Ste­fan Zweig dans ses bio­gra­phies. Je me cache­rais volon­tiers dans les pin­ceaux de Tur­ner, dans les fusains de Vinci, dans les pig­ments de Val­lot­ton ; dans n’importe quel bocal de peintre, en fait, pour les regar­der travailler.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Aujourd’hui, j’aspire à une longue pro­me­nade à che­val le long de la mer. Sen­tir l’odeur de la bête et de l’iode mon­ter. Cares­ser une cri­nière tout en frô­lant l’écume. Ser­rer un dos vigou­reux entre mes cuisses et ondu­ler au rythme du res­sac. Demain, j’aurai cer­tai­ne­ment une autre idée.

Que défendez-vous ?

Trois mots fon­da­teurs qui doivent être main­te­nus en équi­libre, à parts équi­va­lentes, même s’ils s’opposent par­fois. Trois noms fémi­nins. Une devise. Je vous laisse deviner.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Que vaut à l’amour d’être ici écrit avec une majus­cule ? Aspi­ra­tion illu­soire au « vert para­dis des amours enfan­tines », à « un autre océan où la splen­deur éclate », la majus­cule, à trop se gon­fler, nous empê­chera de bien aimer. Elle mènera dans une impasse. Sten­dhal, lorsqu’il dit qu’ « en amour, pos­sé­der n’est rien, c’est jouir qui fait tout », sou­ligne l’importance du moment pré­sent et de l’échange ». On peut être amou­reux. On peut faire l’amour. On peut éga­le­ment faire les choses avec amour. Une soi­rée entre amis réunis par l’amour du bon vin ou du théâtre, c’est aussi ani­mer « l’innocent para­dis plein de plai­sirs fur­tifs.» Que ce soit dans un couple, dans un cercle proche ou plus large, le meilleur que nous puis­sions exploi­ter de notre nature est la curio­sité. Par­ler, c’est aussi écou­ter, comme l’enseigne Mon­taigne. La décou­verte de l’autre est tou­jours une Aven­ture, une his­toire d’amour, un bon coup. C’est un livre sans fin.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Elle me fait pen­ser à l’animal poli­tique qui répond tou­jours à côté. Plus avant, le « oui » est très à la mode. La déso­béis­sance et l’esprit cri­tique n’ont plus le vent en poupe. On obéit, age­nouillés par mil­liards, comme des béni-oui-oui, des cer­veaux gor­gés de nouilles, devant une poi­gnée de culs qui en sont bor­dés. Il y a la trouille, sans doute, mais aussi une sorte d’aphasie et d’apathie col­lec­tives, entre­te­nues par le dis­cours ambiant. Après avoir été abru­tis par l’assommoir publi­ci­taire égo­cen­triste, on croit pou­voir atteindre les som­mets avec des like. On ne vote plus, mais on veut être The Voice. On se fait beau devant le miroir défor­mant des fakes. On est wok pour la can­cel culture, ou mûr pour un furieux assaut iden­ti­taire. Pour­tant, depuis que Debord est mort, je n’ai plus ni lu ni entendu une seule fois le mot « alié­na­tion ». On est amné­sique, aussi : au fait, quelle était la question ?

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Vous ne m’avez pas demandé mon âge. Vous faites bien.

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 3 mars 2022.