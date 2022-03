Une inti­mité pro­mise et sensuelle

La gene­voise Douna Loup est écri­vaine, roman­cière et dra­ma­turge. Après de nom­breux voyages en Afrique, elle a quitté sa ville natale pour la France.

Elle vient de publier un livre de poème où le fémi­nisme ou plu­tôt le fémi­nin s’empare subrep­ti­ce­ment de l’amour et le mul­ti­plie dans un éro­tisme qui réin­vente non seule­ment les rela­tions mais aussi les mots pour les dire qui “se donnent / nousse”.

Une cer­taine “dif­fé­rence” se tisse au sein d’une inti­mité pro­mise et sen­suelle que méta­mor­phosent sou­ple­ment des aveux là où l’amour se réin­vente par­fois en “accrocs lents” mais sur­tout avec “le besoin d’un grand fond de mer”.

D’où le sen­ti­ment océa­nique qui anime celle qui écrit “je suis ta migrant / tu es mon migrante” dans une proxé­mie où agissent des îles d’Elles.

Douna Loup a a com­pris que l’écriture “rai­son­nable” ne réus­sit plus à don­ner l’expérience de la vie revi­si­tée là où l’autobiographie prend un che­min par­ti­cu­lier et sen­sible au plus haut point et où le corps n’est jamais oublié.

jean-paul gavard-perret

Douna Loup, Langue océane, des­sin de Cendres Lavy, Coll. Archi­textes, Ate­lier de l’Agneau, St-Quentin-de-Caplong, 2022, 78 p. — 16,00 €.